Барнаульцы выбрали места для установки геройской стелы, но принимать решение будут профессионалы

Жители Барнаула внесли 23 варианта размещения стелы «Город трудовой доблести», об этом сообщает на официальном сайте администрации. Правда, здесь же указывается, что все предложения направлены в профильные комитеты мэрии для дальнейшего изучения.

20 мая президент страны Владимир Путин подписал указ о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести». Именно в соответствие с указом в городе должна быть установлена специальная стела, где ежегодно 1 мая, 9 мая, а также в день города будут проводиться праздничные мероприятия и салюты.

В мэрии решили предварительно провести опрос населения, чтобы с помощью широкого мнения определить место установки стелы.

Предложенные барнаульцами варианты: площадь Советов, площадь Сахарова, площадь Октября или Победы, Нагорный парк, Речной вокзал, пешеходная зона на Ул. Мало-Тобольской, Обской бульвар, площадь Баварина,

«Также предлагались такие варианты, как сквер на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина, аллея на проспекте Космонавтов, зеленая зона в районе букв „Барнаул“ на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта, в парках Изумрудный и Юбилейный, на пересечение улиц Исакова и Малахова, на въезде в Барнаул в сторону ул. Мамонтова и пр. Ленина. Поступили предложения разместить стелу на площади у ДК „Трансмаш“; возле „Барнаултрансмаша“, на проспекте Космонавтов (напротив проходной ОАО „Алтайский моторный завод“), на площадке „Барнаульского станкостроительного завода“, в микрорайоне Поток и др.», — сообщают в пресс-службе мэрии.

Все варианты будут тщательно изучены городскими чиновниками. Точное место будет определять специальная комиссия, в которую войдут представители власти, общественности, архитекторы и строители.