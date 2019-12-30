В субботу, 28 декабря, сотрудники холдинговой компании «Алтайлес» организовали очистку двух парковок от снега. «Центр города, рядом 55 школа, движение затрудняется из-за брошенных как попало автомобилей. Места для парковок ни разу не чистили после снегопадов. Возникла идея выйти с техникой и лопатами, помочь городским службам справиться с последствиями снежного коллапса», — рассказали в «Алтайлесе».

Барнаульцы выходят чистить снег в помощь городу Фото ЛХК «Алтайлес» Барнаульцы выходят чистить снег в помощь городу Фото ЛХК «Алтайлес» Барнаульцы выходят чистить снег в помощь городу Фото ЛХК «Алтайлес» Барнаульцы выходят чистить снег в помощь городу Фото ЛХК «Алтайлес»

Маневренный трактор «Джон Дир» предоставила компания «Тимбермаш Байкал», два КАМАЗА для вывоза снега организовала управляющая компания «ПСК». За три часа работы общими усилиями загрузили 6 полных кузовов! В результате две чистых парковки, которые мгновенно заполнились автомобилями.

По прогнозу синоптиков, последние дни уходящего года тоже будут снежными. Призываем взять пример холдинга «Алтайлес» на вооружение! Если бы каждый помог по мере сил и возможностей, передвигаться по городу стало бы гораздо легче и комфортнее.