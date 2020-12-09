Барнаульцы «полируют» столб на очень узком тротуаре

Барнаульцы сняли, как пешеходам приходится протискиваться между столбом и забором, которым огородили стройку на стадионе «Локомотив». Видео появилось в группе «Инцидент Барнаул».

Тротуар на пр. Строителей вдоль стены «Локомотива» перекрыли еще в конце ноября. Проходить участок приходится от ул. Профинтерна по временному пешеходному переходу по противоположной стороне улицы. Такая схема будет действовать 1,5 года.

Но на самом деле барнаульских пешеходов ограничения не останавливают. Те, кто решил не переходить на другую сторону пр. Строителей, рискуют застрять.

Напомним, еще в 2014 году стало известно, что на месте стадиона «Локомотив» появится современный жилой комплекс с одноименным названием. Его проект разработал архитектор Александр Деринг, а строительством занялись совладелец сети «Мария-Ра», девелопер Евгений Ракшин («Локомотив») и застройщик Нодар Шония («Селф»).