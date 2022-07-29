Не поможет! Барнаульцы высказались про поводу возвращения масочного режима

В России увеличивается заболеваемость коронавирусом. Роспотребнадзор грозится снова ввести масочный режим. Согласно результатам опроса SuperJob, за повторное введение масочного режима высказалось 26% жителей Барнаула, против — 47%. Что думают жители города — в опросе Altapress.ru.

Сергей Войтюк , глава исполкома ОНФ в Алтайском крае:

— Использование СИЗ органов дыхания в период пандемии объективно снижает риски быстрого роста заболеваемости. Поэтому я за использование масок в местах массового скопления людей и настоятельно рекомендовал бы группам риска их ношение в период очередного подъема эпидволны.

К сожалению, опыт показывает, что победить эпидемию только запретительными мерами властей не возможно, эпидемию побеждает все общество в целом. С одной стороны, если человек ответственно относится к своему здоровью, к здоровью близких и окружающих, то он будет соблюдать меры предосторожности и без запретительных мер властей, но, с другой стороны, ограничительные меры объективно увеличивают процент людей, соблюдающих масочный режим, и без этих мер зачастую просто не обойтись.

Кстати, я сам из нагрудного кармана пиджака набор масок не убирал, да и флакон антисептика всегда в портфеле, поэтому при встречах с людьми преклонного возраста или с ослабленным иммунитетом однозначно пользуюсь СИЗами дабы не навредить.

Сергей Войтюк. Анна Зайкова/altapress.ru.

Число новых заражений в последние две недели в России достигло 3000 в сутки. В Алтайском крае, по данным на 28 июля, зарегистрировано 60 человек.

Лариса Головина , нейропсихолог:

— Я не считаю, что от масок есть польза, а вот вред точно есть. Хотя бы от их неразумного и бесконтрольного разбрасывания повсюду. В мировых масштабах мы наносим экологии колоссальный ущерб. Я против масок. Уверена, что ничего лучше не защищает от инфекционных заболеваний, чем гигиена и санитария. Мыть руки, производить влажную уборку, не есть из одной чашки одной ложкой вместе со всеми — простые правила.

Лариса Головина , нейропсихолог. Анна Зайкова.

Евгения Хакимова , онколог-маммолог Диагностического центра Алтайского края:

— Рост заболеваемости коронавирусом есть. Чаще это «омикрон» — тот самый, очень заразный штамм. И сохранение масочного режима необходимо. Особенно в местах массового скопления людей. Если вы чувствуете признаки ОРВИ, немедленно надевайте маску и скорее обращайтесь в медицинское учреждение — симптомы обычной «простуды» очень схожи с коронавирусом.

Евгения Хакимова , онколог-маммолог. Диагностический центр Алтайского края.

Павел Рюхов , руководитель телерадиостудии Алтайского государственного университета:

Я против ношения этого предмета, потому что не считаю обычную маску достаточной защитой от вирусов. Если уж защищаться, то это должно быть что-то посерьезнее, чем два слоя марли. Настоящие меры против распространения вируса — это изоляция зараженных и соблюдение правил гигиены здоровыми людьми. Плюс повышение иммунитета всеми доступными способами. У людей уже накопилась усталость от масок, так что, думаю, не все станут соблюдать этот режим, если его снова введут.

Павел Рюхов , телерадиостудия АлТГУ. ВКонтакте.

Валерий Шевченко , главный инфекционист Алтайского края:

— Я однозначно за маски. Подъем заболеваемости очевиден. Правда, пока он четко фиксируется только в западной части России. Но я думаю, еще неделя-две и эта тенденция дойдет и до нашего региона.

Поэтому целесообразно вернуться к этому средству профилактики. Особенно это касается людей из группы риска. Тех, кто имеет хронические заболевания сердца, кровеносной системы, органов дыхания.

В таком случае коронавирусная инфекция может привести к ухудшению качества жизни и даже летальному исходу. Также беременным женщинам и детям не стоит пренебрегать ношением маски.

Валерий Шевченко. asmu.ru.

Александр Ельников , депутат БГД , директор спортивной школы «Рубин»:

— Я против возвращения масочного режима: не считаю это целесообразным для всех. Уже доказано, что ношение маски необходимо заболевшему, чтобы не заражать остальных. А вот здоровым она не нужна, поскольку не способна остановить вирус.

Также маски вредят людям с хроническими, неинфекционными заболеваниями и пожилым.

К тому же, мало кто меняет их каждые два часа. Часто вижу, как их стягивают на подбородок и надевают разве что на кассе — чтобы расплатиться.

Кстати, в 2006 году я был в Токио на Чемпионате мира. Там мы в метро замечали японцев в масках. Было в диковинку, но для них культура ношения маски тогда уже была привычна.

Александр Ельников. Депутат БГД , директор спортивной школы «Рубин». Предоставлено altapress.ru.

Елена Лукашевич , заведующая кафедрой теории и практики журналистики АлтГУ:

— Если возникнет серьезная угроза распространения какого-либо варианта ковида, считаю необходимым введение масочного режима. Но это должно быть подтверждено данными о количестве заболевших.