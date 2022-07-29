29 июля
Коронавирус
﻿
Жизнь

Не поможет! Барнаульцы высказались про поводу возвращения масочного режима

В России увеличивается заболеваемость коронавирусом. Роспотребнадзор грозится снова ввести масочный режим. Согласно результатам опроса SuperJob, за повторное введение масочного режима высказалось 26% жителей Барнаула, против — 47%. Что думают жители города — в опросе Altapress.ru.

Маска.
Маска.
unsplash.com

Сергей Войтюк, глава исполкома ОНФ в Алтайском крае:

— Использование СИЗ органов дыхания в период пандемии объективно снижает риски быстрого роста заболеваемости. Поэтому я за использование масок в местах массового скопления людей и настоятельно рекомендовал бы группам риска их ношение в период очередного подъема эпидволны.

К сожалению, опыт показывает, что победить эпидемию только запретительными мерами властей не возможно, эпидемию побеждает все общество в целом. С одной стороны, если человек ответственно относится к своему здоровью, к здоровью близких и окружающих, то он будет соблюдать меры предосторожности и без запретительных мер властей, но, с другой стороны, ограничительные меры объективно увеличивают процент людей, соблюдающих масочный режим, и без этих мер зачастую просто не обойтись.

Кстати, я сам из нагрудного кармана пиджака набор масок не убирал, да и флакон антисептика всегда в портфеле, поэтому при встречах с людьми преклонного возраста или с ослабленным иммунитетом однозначно пользуюсь СИЗами дабы не навредить.

Сергей Войтюк.
Сергей Войтюк.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Число новых заражений в последние две недели в России достигло 3000 в сутки. В Алтайском крае, по данным на 28 июля, зарегистрировано 60 человек.

Лариса Головина, нейропсихолог:

— Я не считаю, что от масок есть польза, а вот вред точно есть. Хотя бы от их неразумного и бесконтрольного разбрасывания повсюду. В мировых масштабах мы наносим экологии колоссальный ущерб. Я против масок. Уверена, что ничего лучше не защищает от инфекционных заболеваний, чем гигиена и санитария. Мыть руки, производить влажную уборку, не есть из одной чашки одной ложкой вместе со всеми — простые правила.

Лариса Головина, нейропсихолог.
Лариса Головина, нейропсихолог.
Анна Зайкова.

Евгения Хакимова, онколог-маммолог Диагностического центра Алтайского края:

— Рост заболеваемости коронавирусом есть. Чаще это «омикрон» — тот самый, очень заразный штамм. И сохранение масочного режима необходимо. Особенно в местах массового скопления людей. Если вы чувствуете признаки ОРВИ, немедленно надевайте маску и скорее обращайтесь в медицинское учреждение — симптомы обычной «простуды» очень схожи с коронавирусом.

Евгения Хакимова, онколог-маммолог.
Евгения Хакимова, онколог-маммолог.
Диагностический центр Алтайского края.

Павел Рюхов, руководитель телерадиостудии Алтайского государственного университета:

Я против ношения этого предмета, потому что не считаю обычную маску достаточной защитой от вирусов. Если уж защищаться, то это должно быть что-то посерьезнее, чем два слоя марли. Настоящие меры против распространения вируса — это изоляция зараженных и соблюдение правил гигиены здоровыми людьми. Плюс повышение иммунитета всеми доступными способами. У людей уже накопилась усталость от масок, так что, думаю, не все станут соблюдать этот режим, если его снова введут.

Павел Рюхов, телерадиостудия АлТГУ.
Павел Рюхов, телерадиостудия АлТГУ.
ВКонтакте.

Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края:

— Я однозначно за маски. Подъем заболеваемости очевиден. Правда, пока он четко фиксируется только в западной части России. Но я думаю, еще неделя-две и эта тенденция дойдет и до нашего региона.

Поэтому целесообразно вернуться к этому средству профилактики. Особенно это касается людей из группы риска. Тех, кто имеет хронические заболевания сердца, кровеносной системы, органов дыхания.

В таком случае коронавирусная инфекция может привести к ухудшению качества жизни и даже летальному исходу. Также беременным женщинам и детям не стоит пренебрегать ношением маски.

Валерий Шевченко.
Валерий Шевченко.
asmu.ru.

Александр Ельников, депутат БГД, директор спортивной школы «Рубин»:

— Я против возвращения масочного режима: не считаю это целесообразным для всех. Уже доказано, что ношение маски необходимо заболевшему, чтобы не заражать остальных. А вот здоровым она не нужна, поскольку не способна остановить вирус.

Также маски вредят людям с хроническими, неинфекционными заболеваниями и пожилым.

К тому же, мало кто меняет их каждые два часа. Часто вижу, как их стягивают на подбородок и надевают разве что на кассе — чтобы расплатиться.

Кстати, в 2006 году я был в Токио на Чемпионате мира. Там мы в метро замечали японцев в масках. Было в диковинку, но для них культура ношения маски тогда уже была привычна.

Александр Ельников. Депутат БГД, директор спортивной школы «Рубин».
Александр Ельников. Депутат БГД, директор спортивной школы «Рубин».
Предоставлено altapress.ru.

Елена Лукашевич, заведующая кафедрой теории и практики журналистики АлтГУ:

— Если возникнет серьезная угроза распространения какого-либо варианта ковида, считаю необходимым введение масочного режима. Но это должно быть подтверждено данными о количестве заболевших.

Елена Лукашевич.
Елена Лукашевич.
Инна Евтушенская.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость