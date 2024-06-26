Барнаульцы выступают с петицией против застройки берега Барнаулки

Местная компания приступила к созданию искусственного земельного участка площадью 42 га на территории поймы Барнаулки. Отмечают, что добились этого застройщики через суды и неизвестный конкурс, а уставной капитал компании — 10 тыс. рублей, сообщают читатели altapress.ru .

Речь идет о бывшей территории «Пруд Лесной» на реке Барнаулка. Он образован в 1980-х годах после строительства ГТС в юго-западной части Барнаула. Пруд внесен в государственный водный реестр.

Среди горожан это место называлось — «Булыгинский пляж». Здесь отдыхали все барнаульцы, однако в 1990-е годы пруд спустили. Но даже сейчас место пользуется популярностью — многие приезжают сюда провести время на природе. Вдоль всего берега сохранился ленточный сосновый бор, в котором по-прежнему растут грибы и ягоды. В лесу также живут лоси, зайцы и лисы.

Но теперь, по словам местных жителей, сюда завозят строительный мусор и грунт из неизвестных мест.

О планах застройки территории стало известно в 2014 году. Под давлением общественности проект свернули, но уже в 2021 году Министерство природных ресурсов Алтайского края снова выставило участок на торги.

Жители поселка Кирова, который расположен на левом берегу реки Барнаулка, недовольны происходящим: они не были должным образом оповещены об общественных обсуждениях и публичных слушаниях по данному проекту.

В связи с этим местные жители сталкиваются с рядом других проблем. После волны паводка в 2024 году Киров подтопило. Река вышла из берегов, затопила дорогу и подошла к домам. При этом основная вода уходила на правый берег Барнаулки: туда, где планируется строительство. При возведении искусственного участка земли планируют значительно отсыпать и поднять уровень берега, что неизбежно приведет к затоплению поселка не только при паводке, но и грунтовыми водами.

Также через Киров уже сейчас проходит огромный трафик машин, наблюдаются постоянные пробки. Строительство нового квартала, который планируют возвести на искусственном участке, рассчитанном с 13 тыс. жителей, заметно ухудшит ситуацию. Создастся транспортный коллапс, и как следствие, увеличится загазованность воздуха. Ухудшится и проблема с общественным транспортом, которая существует уже и на сегодняшний день.

Барнаульцы заявляют: в генплане Барнаула намечено строительство новой дороги по правому берегу Барнаулки, но деньги на это не выделены. А строительство огромного квартала из 29 домов в природоохранной зоне ухудшит экологическую ситуацию во всем городе.

Отсыпка участка под строительство уже началась. В результате общественного контроля выявилось, что отсыпка ведется строительным мусором. Это не соответствует проекту, который был представлен для экологической экспертизы. Так же выявлен еще ряд несоответствий с проектом в части соблюдения мер по охране природы.

Барнаульцы написали открытое письмо президенту РФ, а также создали электронную и бумажную петиции по этому вопросу.

Ранее барнаульцы объявили комарам настоящую «войну» и создали петицию, чтобы город обработали.

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