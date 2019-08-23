Барнаульцы вместе с министром проверили, как ремонтируют одну из улиц города

На встрече были участники сообщества «Барнаул 22», представители городской администрации, подрядной организации и Общероссийского народного фронта. Вместе с министром они прогулялись по улице Заринской и посмотрели, что там уже успели сделать.
Отметим, что ремонт этой улицы проводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Константин Моисеев, главный инженер компании «Алтайдорстрой», рассказал, что дорожники уже выполнили работы по фрезерованию старого покрытия, укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальта, обновлению тротуаров. Сейчас специалисты проводят экспертизы.
Активисты положительно оценили общее качество работ, однако у них возникли незначительные замечания. Дорожники пообещали оперативно устранить все недочеты до введения улицы в эксплуатацию.
Вопросы активистов касались не только дорог краевой столицы. Так, одна из подписчиц «Барнаул 22» поинтересовалась, где еще в регионе обновят улицы по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Александр Дементьев отметил, что всего в регионе отремонтируют более 200 объектов на территории городских округов Барнаула, Бийска, Новоалтайска, а также на региональных дорогах. Реализация проекта продлится до 2024 года.
Александр Дементьев,
министр транспорта Алтайского края:
Самое главное — сделать так, чтобы дороги были безопасными и качественными. Всего на территории края должно быть не менее 51% региональных дорог, соответствующих нормативам. А во всех городах — не менее 85%.
Александр Дементьев поблагодарил активистов за то, что им небезразлична судьба города. Он подчеркнул, что чем больше откликов от жителей, тем проще и оперативнее реагировать специалистам.
Довольны встречей остались и жители Барнаула.
Александра,
подписчица группы «Барнаул 22»:
Раньше я не участвовала в таких мероприятиях. Я люблю свой город, мне интересно, что в нем происходит, поэтому я и пришла сюда. Очень приятно, что с нами общаются, отвечают на все вопросы. Теперь я спокойна за то, что все дороги будут качественными и безопасными.