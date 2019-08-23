Барнаульцы вместе с министром проверили, как ремонтируют одну из улиц города

В Барнауле вечером 22 августа активисты вместе с министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым посмотрели, как дорожники ремонтируют улицу Заринскую. У горожан была возможность задать любые вопросы специалистам и больше узнать о ремонте дорог не только в краевой столице, но и во всем регионе.

На встрече были участники сообщества «Барнаул 22», представители городской администрации, подрядной организации и Общероссийского народного фронта. Вместе с министром они прогулялись по улице Заринской и посмотрели, что там уже успели сделать.

Отметим, что ремонт этой улицы проводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Константин Моисеев, главный инженер компании «Алтайдорстрой», рассказал, что дорожники уже выполнили работы по фрезерованию старого покрытия, укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальта, обновлению тротуаров. Сейчас специалисты проводят экспертизы.

Активисты положительно оценили общее качество работ, однако у них возникли незначительные замечания. Дорожники пообещали оперативно устранить все недочеты до введения улицы в эксплуатацию.

Вопросы активистов касались не только дорог краевой столицы. Так, одна из подписчиц «Барнаул 22» поинтересовалась, где еще в регионе обновят улицы по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Александр Дементьев отметил, что всего в регионе отремонтируют более 200 объектов на территории городских округов Барнаула, Бийска, Новоалтайска, а также на региональных дорогах. Реализация проекта продлится до 2024 года.

Александр Дементьев , министр транспорта Алтайского края. Екатерина Гладких

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

Самое главное — сделать так, чтобы дороги были безопасными и качественными. Всего на территории края должно быть не менее 51% региональных дорог, соответствующих нормативам. А во всех городах — не менее 85%.

Александр Дементьев поблагодарил активистов за то, что им небезразлична судьба города. Он подчеркнул, что чем больше откликов от жителей, тем проще и оперативнее реагировать специалистам.

Довольны встречей остались и жители Барнаула.

Барнаульцы вместе с министром транспорта Александром Дементьевым посмотрели , как дорожники ремонтируют улицу Заринскую. Екатерина Гладких

Александра,

подписчица группы «Барнаул 22»: