В Барнауле 25 июня активисты вместе с министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым посмотрели, как проходит ремонт на проспекте Ленина. Горожане задали вопросы специалистам и узнали, как после окончания работ будет выглядеть основная магистраль города.

Ремонт на проспекте Ленина проводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты уже проводят работы на двух участках: от улицы Димитрова до площади Баварина и от площади Октября до улицы Северо-Западной. Общая стоимость ремонта превышает 190 млн рублей.

Встречу представителей власти, подписчиков группы «Барнаул 22» и участников Общероссийского народного фронта в регионе организовали у одной из аллей на проспекте Ленина. Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края, поблагодарил горожан за их активность и предложил задавать любые вопросы. Он отметил, что все замечания и предложения барнаульцев важны, они не остаются без внимания.

Евгения Кузьмина, подписчика группы «Барнаул 22» интересовал вопрос о качестве бордюров на проспекте Ленина. Подрядчик заверил, что оно полностью соответствует нормативам, а замечания своевременно устраняются специалистами.

Барнаульцы вместе с министром проверили , как ремонтируют проспект Ленина. Екатерина Гладких.

Отметим, что на проспекте Ленина в большом количестве установлен гранитный камень. По словам специалистов, он полностью выполняет свои основные функции: защитную и функцию водоотведения. Они также рассказали, что, если демонтируемый бордюрный камень находится в хорошем состоянии, то его используют повторно. Бордюр устанавливают на других участках проспекта Ленина, где требуется замена, но финансирование не позволяет поставить новый.

Также возник вопрос, удобно ли переходить аллею на проспекте Ленина в местах ее разрыва, например, на пересечении с улицей Анатолия. По правилам дорожного движения следует воспользоваться пешеходным переходом, а потом снова зайти на центральную часть аллеи. Прямого перехода между аллеями по ПДД пока нет. Однако зачастую некоторые барнаульцы пересекают проспект Ленина напрямую, а не в обход. Министр транспорта отметил, что, люди подвергают себя риску. Следует посоветоваться с общественностью и ГИБДД, чтобы узнать, как правильно организовать движение по аллее. По его словам, здесь важно обеспечить безопасность для пешеходов и автомобилистов.

Барнаульцы вместе с министром проверили , как ремонтируют проспект Ленина. Екатерина Гладких.

Горожане положительно оценили ремонт и встречу с министром. Они отметили, что получили ответы на все интересующие вопросы. Евгений Васильев, представитель ОНФ сообщил, что подобные проверки уже стали традиционными. Ремонт идет по плану, на этом участке замечаний не выявлено.

Какие работы проведут на проспекте Ленина

В частности, специалисты «Барнаульского ДСУ № 4» разберут покрытие проезжей части, демонтируют старые бортовые камни и установят новые, отремонтируют тротуары и посадочные площадки, обустроят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Кроме того, установят дорожные знаки и сделают разметку. А на пересечении проспекта Ленина с улицей Гоголя появится комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД.