Барнаульцы вновь пожаловались на общественный транспорт - что ответили депутаты

Горожане жаловались на невозможность уехать домой после восьми вечера, грязь в салонах и отсутствие валидаторов на маршрутах, на которых они обязаны быть.

Во время интернет-форума депутат АКЗС Игорь Панарин отметил, что жалобы на работу транспорта нужно направлять напрямую руководству автотранспортного предприятия. Также ответственность за соблюдение графика и чистоту в салоне лежит на перевозчике.

По словам депутата, комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству подготовит запрос в администрацию города Барнаула для проверки указанных фактов и устранения нарушений.

Ранее стало известно, что с перевозчиками Барнаула будут заключать долгосрочные контракты.