Барнаульцы вновь удивляются ямам на недавно отремонтированных дорогах

Жители Барнаула в сообществе Barnaul 22 пожаловались на некачественный асфальт на обновленных дорогах.

Асфальт на одной из дорог продавился под весом машин. Дорожное полотно покрылось "волнами".

Автолюбители вынуждены снижать скорость до минимальной, проезжая этот участок дороги, чтобы не повредить подвеску.

"Этот мост не так давно делали, а тут уже вмятины и колея на все четыре полосы", - негодуют горожане.

Барнаульцы считают, что дело в строительстве по новым технологиям, которые предполагают минимальный срок эксплуатации и отсутствие ответственности строителей.

"За что платим? Чтобы спустя два года дороги выглядели вот так? Будем ждать, пока рассыпается полмоста?" - пишут жители города.

Однако некоторые горожане не согласны с недовольством автолюбителей. Они считают, что многие игнорируют правила проезда по дорогам, отчего на асфальт ложится большая нагрузка, и покрытие портится.

Впрочем, барнаульские дорожники соблюдают сроки гарантии по ремонту асфальта. Так, в апреле специалисты начали переделывать ранее отремонтированное покрытие, которое размыло весной или потрескалось за зиму.

Ранее на трех улицах Барнаула начали ремонт дорог и тротуаров.