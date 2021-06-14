Барнаульцы возмущены поступком садовода, который отрубил змее голову

Необычно печальная история произошла в садоводстве «Сельский строитель». На одном из участков была обнаружена, предположительно, гадюка. Садовод вооружился лопатой, отрубил змее голову и выложил видео «своего подвига» в сеть.

Историю опубликовали на стене «Инцидент Барнаул» 14 июня.

Началось все с невинного вопроса одной из читательниц, которая спросила, что делать в ситуации, если на дачный участок вдруг заползла гадюка, к кому следует обращаться.

Ответная реакция многих барнаульцев на видео оказалась довольно-таки жесткой. Большинство недоумевают: зачем было убивать змею таким жестоким способом.

«Змея ползла сама по себе по своим делам. И тут ей встретился Ромка, который взял лопату и отрубил ей голову! Змеи не нападают на людей. Это люди нападают на них!» «Ядовитая не ядовитая… Зачем их нужно было трогать?» «Жесть какая-то» «У меня дома два ужа живут. Они меня не трогают, а я — их». «Наверное, вы удивитесь, но кроме змей, вокруг нас множество других живых существ. И что, всех убивать?»

Впрочем, есть и защитники садовода. Особенно женщины, которые пишут, что если бы ребенка ужалила змея, то где и кто искал бы в такой ситуации виноватых.