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Жизнь

Барнаульцы возмущены поступком садовода, который отрубил змее голову

Необычно печальная история произошла в садоводстве «Сельский строитель». На одном из участков была обнаружена, предположительно, гадюка. Садовод вооружился лопатой, отрубил змее голову и выложил видео «своего подвига» в сеть.

Гадюка.
Гадюка.
Подкорытова Л.А. / altzapoved.ru

Историю опубликовали на стене «Инцидент Барнаул» 14 июня.

Началось все с невинного вопроса одной из читательниц, которая спросила, что делать в ситуации, если на дачный участок вдруг заползла гадюка, к кому следует обращаться.

Ответная реакция многих барнаульцев на видео оказалась довольно-таки жесткой. Большинство недоумевают: зачем было убивать змею таким жестоким способом.

«Змея ползла сама по себе по своим делам. И тут ей встретился Ромка, который взял лопату и отрубил ей голову! Змеи не нападают на людей. Это люди нападают на них!»

«Ядовитая не ядовитая… Зачем их нужно было трогать?»

«Жесть какая-то»

«У меня дома два ужа живут. Они меня не трогают, а я — их».

«Наверное, вы удивитесь, но кроме змей, вокруг нас множество других живых существ. И что, всех убивать?»

Впрочем, есть и защитники садовода. Особенно женщины, которые пишут, что если бы ребенка ужалила змея, то где и кто искал бы в такой ситуации виноватых.

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