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Жизнь

Барнаульцы возмутились странным развлечением ребенка во дворе

На ул. Антона Петрова, 108а жители дома заметили девочку, играющую на машине, как на горке. Видео опубликовали в группе Barnaul22. Барнаульцы посчитали это «очень странным развлечением» и посоветовали родителям провести с ребенком воспитательную беседу.

Ребенок играет на машине.
Ребенок играет на машине.
Скриншот видео Barnaul22.

Во время каникул многие дети предоставлены сами себе, сетуют горожане, а «вседозволенность порождает безнаказанность».

Другие же считают, что ничего такого в действиях ребенка нет. «У меня дочь тоже по десятке ходила, жалко что ль», — написал барнаулец.

«А что вы предлагаете, все дворы заставлены машинами. Неужели нет места в Алтайском крае, и не могут дворы в три раза больше делать, чтобы на нормальные площадки ходить можно было», — отметил другой комментатор.

Ранее в МЧС посоветовали родителям поговорить с детьми о безопасности. В частности, детям стоит рассказать:

  • О пожарной безопасности. Не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки в недоступные для детей места. Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище — под кроватью, под столом.
  • О правилах безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних. Нельзя без ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается играть вблизи проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки.
  • О правилах безопасного поведения на водоемах. Купание детей должно проходить только под контролем взрослых в специально отведенных местах. Не разрешайте детям пользоваться надувными матрацами, камерами, досками, если не умеете плавать. Не допускайте шалостей и баловства на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся. Проследите за тем, что ребенок при купании не замерз, поскольку при переохлаждении судороги сводят руки и ноги, человек теряет способность держаться на воде.
  • О правилах безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться неосвоенными ими электроприборами. Взрослые также должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты (дрели, пилы, ножовки и т. п) хранились в недоступных для ребенка местах.
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