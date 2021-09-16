Барнаульцы за три дня выберут депутатов и место для стелы «Город трудовой доблести»

В Барнауле одновременно с выборами депутатов пройдет голосование за выбор места для установки стелы «Город трудовой доблести», сообщает мэрия города.

Напомним, выборы пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

«Горожанам надо будет ответить на вопрос „Какое из предложенных мест размещения стелы „Город трудовой доблести“ вы поддерживаете“», — пояснили в мэрии.

В голосовании смогут принять участие все жители Барнаула, достигшие 14 лет.

Варианты размещения стелы: 1. Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30;

2. Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв «БАРНАУЛ»);

3. Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской);

4. Площадь им. В.Н.Баварина;

5. Площадь Октября;

6. Привокзальная площадь;

7. Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания 249 по Павловскому тракту;

8. Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения — букв «БАРНАУЛ»;

9. Сквер, расположенный напротив дома 36 по проспекту Строителей;

10. Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88;

11. Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152 (напротив бывшего ДК «Трансмаш»).

Голосование по выбору места для установки стелы проводит Общественная комиссия. Соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк.

Проголосовать барнаульцы смогут на 135 счетных участках (там же, где избирательные участки) по месту жительства 17−19 сентября с 08:00 до 20:00.

Ранее altapress.ru рассказал, как Барнаул получил почетное звание «Город трудовой доблести» и почему каждый горожанин сопричастен к подвигу своих предков.