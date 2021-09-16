16 сентября 17°C
﻿
Жизнь

Барнаульцы за три дня выберут депутатов и место для стелы «Город трудовой доблести»

В Барнауле одновременно с выборами депутатов пройдет голосование за выбор места для установки стелы «Город трудовой доблести», сообщает мэрия города.

Стела «Город трудовой доблести».
Стела «Город трудовой доблести».
pm.histrf.ru

Напомним, выборы пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

«Горожанам надо будет ответить на вопрос „Какое из предложенных мест размещения стелы „Город трудовой доблести“ вы поддерживаете“», — пояснили в мэрии.

В голосовании смогут принять участие все жители Барнаула, достигшие 14 лет.

Варианты размещения стелы:

1. Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30;
2. Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв «БАРНАУЛ»);
3. Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской);
4. Площадь им. В.Н.Баварина;
5. Площадь Октября;
6. Привокзальная площадь;
7. Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания 249 по Павловскому тракту;
8. Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения — букв «БАРНАУЛ»;
9. Сквер, расположенный напротив дома 36 по проспекту Строителей;
10. Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88;
11. Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152 (напротив бывшего ДК «Трансмаш»).

Голосование по выбору места для установки стелы проводит Общественная комиссия. Соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк.

Проголосовать барнаульцы смогут на 135 счетных участках (там же, где избирательные участки) по месту жительства 17−19 сентября с 08:00 до 20:00.

Ранее altapress.ru рассказал, как Барнаул получил почетное звание «Город трудовой доблести» и почему каждый горожанин сопричастен к подвигу своих предков.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость