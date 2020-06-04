Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 июня 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаульцы забили тревогу из-за строительного мусора на берегу Оби

Жители Барнаула обнаружили тонны мусора, которые, с их слов, со всего города везут прямо в зеленую зону практически на берег Оби, сообщает ГТРК «Алтай».

Свалка на берегу Оби.
Свалка на берегу Оби.
Скриншот видео vesti22.tv

Барнаулец Евгений Красильников рассказал, что строительный мусор в живописное место в районе улицы Клубная Гора уже второй год свозят за деньги.

Свалка на берегу Оби.
Свалка на берегу Оби.
Скриншот видео vesti22. tv

Журналисту «Вести Алтай» удалось на месте договориться с водителем КамАЗа о вывозе мусора. Мужчина предложил трактор за 1,5 тысячи рублей в час.

Работники стоянки для арестованных автомобилей, куда заезжают груженые мусором машины, уверяют, что никакой свалки нет и снимать их не разрешают.

Горожане вызвали участкового, который составил протокол.

Известно, что в нескольких сотнях метров от этой свалки два года назад была другая, но городские власти города ее устранили и даже забаррикадировали проезд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость