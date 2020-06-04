Барнаульцы забили тревогу из-за строительного мусора на берегу Оби

Барнаулец Евгений Красильников рассказал, что строительный мусор в живописное место в районе улицы Клубная Гора уже второй год свозят за деньги.
Журналисту «Вести Алтай» удалось на месте договориться с водителем КамАЗа о вывозе мусора. Мужчина предложил трактор за 1,5 тысячи рублей в час.
Работники стоянки для арестованных автомобилей, куда заезжают груженые мусором машины, уверяют, что никакой свалки нет и снимать их не разрешают.
Горожане вызвали участкового, который составил протокол.
Известно, что в нескольких сотнях метров от этой свалки два года назад была другая, но городские власти города ее устранили и даже забаррикадировали проезд.