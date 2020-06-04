Барнаульцы забили тревогу из-за строительного мусора на берегу Оби

Жители Барнаула обнаружили тонны мусора, которые, с их слов, со всего города везут прямо в зеленую зону практически на берег Оби, сообщает ГТРК «Алтай».

Барнаулец Евгений Красильников рассказал, что строительный мусор в живописное место в районе улицы Клубная Гора уже второй год свозят за деньги.

Свалка на берегу Оби. Скриншот видео vesti22. tv

Журналисту «Вести Алтай» удалось на месте договориться с водителем КамАЗа о вывозе мусора. Мужчина предложил трактор за 1,5 тысячи рублей в час.

Работники стоянки для арестованных автомобилей, куда заезжают груженые мусором машины, уверяют, что никакой свалки нет и снимать их не разрешают.

Горожане вызвали участкового, который составил протокол.

Известно, что в нескольких сотнях метров от этой свалки два года назад была другая, но городские власти города ее устранили и даже забаррикадировали проезд.