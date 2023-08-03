Режим "черного неба" в Красноярске пока что объявлен до вечера 3 августа.
По данным минэкологии края, в последнюю неделю июля в Красноярске зафиксировали превышение аммиака, сероводорода, бензапирена, гидрохлорида и формальдегида в воздухе.
Всего уровень концентраций загрязняющих веществ составляет 0,05% от общего числа проб.
В то же время в Сибири и в частности в Барнауле дует восточный ветер, который мог принести с собой запах гари.
По данным алтайских синоптиков, уровень загрязнения воздуха в крае оценивается как низкий. 4 августа метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
Однако в ГУ МЧС по краю уже предупреждают о высокой пожароопасности в регионе 4-7 августа.
Ранее увеличилось число жертв авиакатастрофы вертолета на Алтае.