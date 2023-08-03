3 августа
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Жизнь

Барнаульцы заметили дымку и запах гари над городом

Режим "черного неба" ввели в Красноярске 2 августа, сообщает "Коммерсантъ". В Барнауле же жители почувствовали неприятный запах и заметили дымку.

Дымка над Барнаулом.
Дымка над Барнаулом.
Предоставлено altapress.ru

Режим "черного неба" в Красноярске пока что объявлен до вечера 3 августа.

По данным минэкологии края, в последнюю неделю июля в Красноярске зафиксировали превышение аммиака, сероводорода, бензапирена, гидрохлорида и формальдегида в воздухе.

Всего уровень концентраций загрязняющих веществ составляет 0,05% от общего числа проб.

В то же время в Сибири и в частности в Барнауле дует восточный ветер, который мог принести с собой запах гари.

По данным алтайских синоптиков, уровень загрязнения воздуха в крае оценивается как низкий. 4 августа метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Однако в ГУ МЧС по краю уже предупреждают о высокой пожароопасности в регионе 4-7 августа.

Ранее увеличилось число жертв авиакатастрофы вертолета на Алтае.

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