Барнаульцы заметили новые трамваи в городском депо

Общественный транспорт уже стоит в депо №3.
Когда "обновки" запустят по городу — неизвестно.
Ранее мы писали, почему новые белорусские трамваи едут в Барнаул так долго и что в них особенного.
Подписчики сообщества Barnaul 22 увидели новые трамваи в городе.
Общественный транспорт уже стоит в депо №3.
Когда "обновки" запустят по городу — неизвестно.
Ранее мы писали, почему новые белорусские трамваи едут в Барнаул так долго и что в них особенного.
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