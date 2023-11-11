11 ноября
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Жизнь

Барнаульцы заметили новые трамваи в городском депо

Подписчики сообщества Barnaul 22 увидели новые трамваи в городе.

Новые трамваи в депо №3
Новые трамваи в депо №3
Barnaul 22

Общественный транспорт уже стоит в депо №3.

Когда "обновки" запустят по городу — неизвестно.

Ранее мы писали, почему новые белорусские трамваи едут в Барнаул так долго и что в них особенного.

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