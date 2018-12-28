Барнаульцы не дали «Марии-Ра» открыть один магазин в доме. И теперь их два

Собственники квартир в доме на ул. Власихинской, 97 отказали компании «Мария-Ра» в серьезной реконструкции помещения под магазин. В результате торговой сети Александра Ракшина пришлось открывать два супермаркета в одном доме. Об этом пишет аккаунт kvartal_lazurniy в Instagram.

Для строительства типового магазина «Мария-Ра» в новом доме нужно было снести несущую стену и разобрать фасад. Однако жители не допустили этого: они собирали подписи собственников жилья, изучали закон и даже вызывали участкового.

В результате на Власихинской, 97 появилось две «Марии-Ра» с отдельными входами и разным ассортиментом.

В комментариях к посту аккаунта пишут, что в целом жильцы довольны расположением «Мария-Ра» в шаговой доступности. Ходить туда удобнее, чем в соседний магазин «Ярче», в котором выстраиваются большие очереди.

Однако некоторых смущает, что ассортимент «Мария-Ра» ютится на небольшой площади. В одном из них, например, стиральные порошки слишком близко расположены к кондитерским изделиям.

«Задала этот вопрос продавцу, на что, она, конечно, пожала плечами. Нужно к директору магазина обратиться. Такого уж точно быть не должно», — рассказывает одна из подписчиц. «Запах не для отдела сладостей. Даже брать ничего не захотелось», — пишет другая.

Ранее altapress.ru писал, что сеть «Мария-Ра» уменьшит логотип на своих магазинах. На очередном объекте, который планируют построить в селе Лебяжьем, вывеску сделают миниатюрной и разместят ее только на козырьке.