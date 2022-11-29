29 ноября
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Жизнь

Барнаульцы жалуются на холодные квартиры

Жители разных районов Барнаула отмечают, что в квартирах холодно — батареи плохо топят.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Пост с жалобами можно увидеть в паблике Barnaul 22.

«Помогите, замерзаем. Улица Короленко, 3. В квартире 13 градусов. Уже 5-й день нет тепла! Как туда ни звонишь, они друг на друга перенаправляют», «Такая же история по Чкалова 57. До слез», «Хожу дома в теплой пижаме носках+ обогреватель толку нет, в подъезд выходишь такое ощущение что уже на улице». «В Ленинском районе тоже самое», — пишут пользователи.

Комментаторы посоветовали промыть радиаторы и позвонить в местное УК и администрацию города.

Ранее барнаульцы жаловались на холод в обновленных трамваях.

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