Барнаульцы жалуются на некорректную работу светофоров

Отмечается, что зеленый свет загорается, когда на табло до него еще 38 секунд.
Об этом сообщает участник сообщества "Инцидент Барнаул".
Ранее сообщалось, что в Барнауле продают часть Ансамбля горнозаводской площади.
Барнаульцы заметили, что на перекрестке ул. Антона Петрова - Матросова светофоры работают некорректно.
Отмечается, что зеленый свет загорается, когда на табло до него еще 38 секунд.
Об этом сообщает участник сообщества "Инцидент Барнаул".
Ранее сообщалось, что в Барнауле продают часть Ансамбля горнозаводской площади.
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