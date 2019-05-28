Барнаульцы жалуются на огромные кучи мусора возле детского сада

Жительница Барнаула пожаловалась в сообществе Инцидент Барнаул на кучи мусора, которые разбросаны в нескольких метрах от территории детского сада № 33 по улице Интернациональной. По её словам, такая ситуация в этом районе наблюдается уже не первый год.

«Вот такая помойка в переулке Радищева. На половине проезжей части разбросан мусор, такая ситуация уже не первый год, а самое главное — рядом детская площадка детского сада № 33 по адресу ул. Интернациональная 135! Многие „яжматери“ каждую весну бьют тревогу по поводу собачьих какашек, а здесь их же дети прогуливаясь на площадке дышат не воздухом, а помоями» — пишет участница сообщества. В комментариях ей отвечают другие барнаульцы — по их словам, подобное можно встретить и в других районах города, также рядом с детскими площадками.

Ранее жители Барнаула жаловались в соцсетях на свалку в лесу возле Павловска. Они подозревают сотрудников алтайской компании и требуют заняться уборкой участка.