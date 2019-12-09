Барнаульцы жалуются на опасный дом и бездействие УК

С дома на проспекте Ленина, 165 третий день сходит снег, а незакрепленная на крыше лестница может обвалиться в любой момент, сообщают жители в паблике «Barnaul22». Управляющая компания не принимает мер.

С крыши дома угрожающе свисает металлическая конструкция, глыбы льда и сходит снег, а предупреждающего ограждения местные жители не наблюдают. Им пришлось сделать его самостоятельно. В управляющей компании «Столица» ответили, что о проблеме знают.

В социальных сетях барнаульцы сообщили, что самодельное ограждение снес трактор, когда расчищал тротуары от снега. Глыбы снега по прежнему падают, а металлическая конструкция свисает «как раз над входом в «Мария-Ра» — рассказывают комментаторы.

Некоторые пользователи соцсетей попытались оправдать управляющую компанию — «погода «шик» сейчас, не знают за что хвататься».