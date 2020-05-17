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Жизнь

Барнаульцы жалуются на подозрительные и непонятные надписи на домах

Жительница Барнаула опубликовала в интернет-сообществе «Барнаул 22» фотографии нескольких домов в центре города, на которых появились одинаковые надписи.

Надпись на домах в Барнауле.
Надпись на домах в Барнауле.
vk.com/barneos22.

По мнению женщины, город оскверняют изображениями — именно теми, которые появились на стенах домов.

«Это как ужасные татуировки на наших домах! Как бороться с этим явлением? Можно ли привлечь за это к ответственности?» — спрашивает жительница Барнаула.

Она подчеркнула, что все дома находятся в шаговой доступности друг от друга.

В комментариях пришли к выводу, что на искусство это мало похоже, особенно если сравнивать с граффити — даже теми, которые есть в Барнауле.

Однако «серые коробки» зданий и до появления надписей не блистали красотой.

Что касается самой надписи, то суть ее для всех оказалась загадкой. Общими усилиями фразу перевели как «Заботиться о себе».

Впрочем, есть мнения, что это реклама каких-нибудь наркотиков или очередного сериала на телевидении.

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