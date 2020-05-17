Барнаульцы жалуются на подозрительные и непонятные надписи на домах

По мнению женщины, город оскверняют изображениями — именно теми, которые появились на стенах домов.
«Это как ужасные татуировки на наших домах! Как бороться с этим явлением? Можно ли привлечь за это к ответственности?» — спрашивает жительница Барнаула.
Она подчеркнула, что все дома находятся в шаговой доступности друг от друга.
В комментариях пришли к выводу, что на искусство это мало похоже, особенно если сравнивать с граффити — даже теми, которые есть в Барнауле.
Однако «серые коробки» зданий и до появления надписей не блистали красотой.
Что касается самой надписи, то суть ее для всех оказалась загадкой. Общими усилиями фразу перевели как «Заботиться о себе».
Впрочем, есть мнения, что это реклама каких-нибудь наркотиков или очередного сериала на телевидении.