Барнаульцы жалуются на огромные раскопанные ямы во дворе

Многие участники сообщества отнеслись к вопросу скептически.
«Это из ряда „яжемать“? В моё детство лет 20−25 назад так ни кто не огораживал, все было нормально и мы часто любили с детворой играть на этих ямах. Не стану отрицать, огородить не помешает, но кому надо из детей и пролезут, поэтому „огородить“ это как-то так себе», — отмечает участник сообщества Кирилл Типикин.
«Скажите своим детям, чтобы по ямам не лазили, или воспитание детей не позволяет что-то запретить?», — пишут другие комментаторы.
Некоторые барнаульцы решили, что в таких ямах вообще нет ничего опасного. «Раньше и не по таким ямам лазили. Все было круто. Лучше пускай лазают, чем в смартфонах тупеют».