Барнаульцы жалуются на огромные раскопанные ямы во дворе

В Барнауле во дворе дома по улице Георгия Исакова коммунальные службы раскопали ямы и не огородили их. «Рядом детская площадка, дети играют рядом, то в яму залезут за мячом, то просто так. Куда можно обратиться, чтоб приняли меры?», — спрашивают обеспокоенные горожане в Barnaul 22 .

Многие участники сообщества отнеслись к вопросу скептически.

«Это из ряда „яжемать“? В моё детство лет 20−25 назад так ни кто не огораживал, все было нормально и мы часто любили с детворой играть на этих ямах. Не стану отрицать, огородить не помешает, но кому надо из детей и пролезут, поэтому „огородить“ это как-то так себе», — отмечает участник сообщества Кирилл Типикин.

«Скажите своим детям, чтобы по ямам не лазили, или воспитание детей не позволяет что-то запретить?», — пишут другие комментаторы.

Некоторые барнаульцы решили, что в таких ямах вообще нет ничего опасного. «Раньше и не по таким ямам лазили. Все было круто. Лучше пускай лазают, чем в смартфонах тупеют».