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Жизнь

Барнаульцы жалуются на рассыпающийся фасад здания детского сада

В сообществе Barnaul 22 жительница города пожаловалась на состояние детского садика «Теремок», расположенного на улице Северо-Западной. По ее словам, «здание находится в очень печальном состоянии уже очень давно».

Детский сад "Теремок"
Детский сад "Теремок"
Barnaul 22

«Садик закрывали, якобы на ремонт, но ничего не изменилось <…> Обратились во все инстанции. но улучшений так и не наблюдается», — написала жительница Барнаула.

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