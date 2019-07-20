Барнаульцы жалуются на рассыпающийся фасад здания детского сада

«Садик закрывали, якобы на ремонт, но ничего не изменилось <…> Обратились во все инстанции. но улучшений так и не наблюдается», — написала жительница Барнаула.
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В сообществе Barnaul 22 жительница города пожаловалась на состояние детского садика «Теремок», расположенного на улице Северо-Западной. По ее словам, «здание находится в очень печальном состоянии уже очень давно».
«Садик закрывали, якобы на ремонт, но ничего не изменилось <…> Обратились во все инстанции. но улучшений так и не наблюдается», — написала жительница Барнаула.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter