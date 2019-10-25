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Жизнь

Барнаулу выдали паспорт готовности к отопительному сезону

Паспорт готовности к отопительному периоду 2019−2020 получил Барнаул, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

Котельная. Отопление.
Котельная. Отопление.
СС0

В мэрии уточняют, что с 21 по 24 октября в городе территориальным органом Ростехнадзора проведена проверка готовности муниципального образования к отопительному периоду 2019/2020 годов.

В итоге краевой столице был выдан паспорт готовности.

«Получение городом паспорта готовности к отопительному периоду свидетельствует о своевременной и качественной подготовке коммунальной инфраструктуры города к работе в отопительном периоде 2019/2020 годов», — подчеркивают в мэрии.

Напомним, что в этом году губернатором Алтайского края поставлена задача 100-процентного получения муниципальными образования региона паспортов готовности к зиме.

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