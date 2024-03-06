Барон Суббота и шутки в сердечко. 11 событий в Барнауле, билеты на которые можно подарить 8 Марта

На 8 Марта можно подарить не только вещь, но и впечатление. Altapress.ru нашел несколько интересных вариантов в Барнауле.

Кадр из фильма "Адам и Ева".

Театр драмы

«Идеальный муж»

История лорда и леди Чилтерн — «идеальной» семьи английских аристократов. Сюжет завязывается, когда в их жизни появляется одно «но»: в виде женщины, которая угрожает разоблачить добропорядочность главы семейства.

Сцена из спектакля "Идеальный муж" vk.com/altdrama

9 марта, 17:30,

16+

«Распутин»

Балет в исполнении Сергея Полунина, посвященный Григорию Распутину — одному из самых влиятельных людей в Российской империи. Одни считали его дьяволом, другие — святым. А каким увидите его вы?

Балет "Распутин" в Театре драмы. vk.com/poluninink

28 марта, 19:00,

18+

Музыкальный театр

«Человек-амфибия»

Мюзикл о гениальном ученом, «морском дьяволе» и любви. Красивый и романтичный.

Спектакль "Человек-амфибия". Дмитрий Лямзин.

8 марта, 17:00,

12+

МТА

«Тетки»

Забавная история двух пенсионерок, которые отстаивают старинный особняк в центре города. Этот дом — лакомый кусок для родственников и мошенников. Они мечтают выселить старушек и разбогатеть. Но старушки не промах.

"Тетки". mta-barnaul.ru

8 марта в 17:00,

16+

Крепостной театр

«Три плюс кот»

Философская комедия про кота, который помогает своему хозяину устроить личную жизнь после развода.

Спектакль "Три плюс кот" в Крепостном театре. vk.com/krepostnoy_teatr

9 марта в 18:00,

16+

«Премьера»

«Блондинка за углом»

Мелодрама о бывшем астрофизике, который устраивается грузчиком в универсам и влюбляется в хваткую продавщицу овощного отдела Надежду.

Фильм "Блондинка за углом". Кадр из фильма "Блондинка за углом".

8 марта, 13:00,

12+

«Киномир»

«Адам и Ева»

Комедия о последней паре людей на Земле, перед которыми встает вопрос: как возродить человечество, если они друг другу не нравятся?

Фильм "Адам и Ева". Кадр из фильма "Адам и Ева".

В кино до 27 марта,

12+

«Онегин»

Экранизация романа Пушкина «Евгений Онегин» в исполнении режиссера Сарика Андреасяна. Фильм с атмосферой начала 19 века, светских балов и деревенских полей.

Фильм "Онегин". Кадр из фильма "Онегин".

В кино до 27 марта,

12+

Ресторан Lil Brazil

2rbina 2rista

Уральская группа «мутантов» представит самые взрывоопасные хиты в стиле вуду-панк.

Концерт 2rbina 2rista. vk.com/turbinaturista

21 марта, 19:00,

18+

Standup Altai club

«Дамские угодники»

Концерт специально для дам от комиков Амира Шамсиева и Димы Бобровского.

Стендап-выступление Амира Шамсиева. vk.com/standupaltai

8 марта, 20:00,

18+

Еще одна идея

В Краеведческом музее Алтайского края можно посетить мастер-класс по рисованию цветов акварелью.

Акварель. vk.com/leonardogroup

9 марта, 14:00,

10+

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