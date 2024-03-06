6 марта
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Жизнь

Барон Суббота и шутки в сердечко. 11 событий в Барнауле, билеты на которые можно подарить 8 Марта

На 8 Марта можно подарить не только вещь, но и впечатление. Altapress.ru нашел несколько интересных вариантов в Барнауле.

Фильм "Адам и Ева".
Фильм "Адам и Ева".
Кадр из фильма "Адам и Ева".

Театр драмы

«Идеальный муж»

История лорда и леди Чилтерн — «идеальной» семьи английских аристократов. Сюжет завязывается, когда в их жизни появляется одно «но»: в виде женщины, которая угрожает разоблачить добропорядочность главы семейства.

Сцена из спектакля &quot;Идеальный муж&quot;
Сцена из спектакля "Идеальный муж"
vk.com/altdrama

9 марта, 17:30,
16+

«Распутин»

Балет в исполнении Сергея Полунина, посвященный Григорию Распутину — одному из самых влиятельных людей в Российской империи. Одни считали его дьяволом, другие — святым. А каким увидите его вы?

Балет &quot;Распутин&quot; в Театре драмы.
Балет "Распутин" в Театре драмы.
vk.com/poluninink

28 марта, 19:00,
18+

Музыкальный театр

«Человек-амфибия»

Мюзикл о гениальном ученом, «морском дьяволе» и любви. Красивый и романтичный.

Спектакль &quot;Человек-амфибия&quot;.
Спектакль "Человек-амфибия".
Дмитрий Лямзин.

8 марта, 17:00,
12+

МТА

«Тетки»

Забавная история двух пенсионерок, которые отстаивают старинный особняк в центре города. Этот дом — лакомый кусок для родственников и мошенников. Они мечтают выселить старушек и разбогатеть. Но старушки не промах.

&quot;Тетки&quot;.
"Тетки".
mta-barnaul.ru

8 марта в 17:00,
16+

Крепостной театр

«Три плюс кот»

Философская комедия про кота, который помогает своему хозяину устроить личную жизнь после развода.

Спектакль &quot;Три плюс кот&quot; в Крепостном театре.
Спектакль "Три плюс кот" в Крепостном театре.
vk.com/krepostnoy_teatr

9 марта в 18:00,
16+

«Премьера»

«Блондинка за углом»

Мелодрама о бывшем астрофизике, который устраивается грузчиком в универсам и влюбляется в хваткую продавщицу овощного отдела Надежду.

Фильм &quot;Блондинка за углом&quot;.
Фильм "Блондинка за углом".
Кадр из фильма "Блондинка за углом".

8 марта, 13:00,
12+

«Киномир»

«Адам и Ева»

Комедия о последней паре людей на Земле, перед которыми встает вопрос: как возродить человечество, если они друг другу не нравятся?

Фильм &quot;Адам и Ева&quot;.
Фильм "Адам и Ева".
Кадр из фильма "Адам и Ева".

В кино до 27 марта,
12+

«Онегин»

Экранизация романа Пушкина «Евгений Онегин» в исполнении режиссера Сарика Андреасяна. Фильм с атмосферой начала 19 века, светских балов и деревенских полей.

Фильм &quot;Онегин&quot;.
Фильм "Онегин".
Кадр из фильма "Онегин".

В кино до 27 марта,
12+

Ресторан Lil Brazil

2rbina 2rista

Уральская группа «мутантов» представит самые взрывоопасные хиты в стиле вуду-панк.

Концерт 2rbina 2rista.
Концерт 2rbina 2rista.
vk.com/turbinaturista

21 марта, 19:00,
18+

Standup Altai club

«Дамские угодники»

Концерт специально для дам от комиков Амира Шамсиева и Димы Бобровского.

Стендап-выступление Амира Шамсиева.
Стендап-выступление Амира Шамсиева.
vk.com/standupaltai

8 марта, 20:00,
18+

Еще одна идея

В Краеведческом музее Алтайского края можно посетить мастер-класс по рисованию цветов акварелью.

Акварель.
Акварель.
vk.com/leonardogroup

9 марта, 14:00,
10+

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