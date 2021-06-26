Роскошный барс Карагай попался в фотоловушку в Алтайском заповеднике

В Республике Алтай завершилась 12-я добровольческая экспедиция «По следам снежного барса». Проверка работающих камер фотоловушек показала, что на участке зимой и весной держался, как минимум, один молодой самец, получивший кличку Карагай. Получено его видео в хорошем качестве, пишут «Новости Горного Алтая».

Участники экспедиции устанавливали фотоловушки на хребте Чихачева с целью оценки численности обитающей здесь группировки снежного барса. Еще одна экспедиция добровольцев параллельно работала на Курайском хребте.

Всего на двух участках работ было задействовано 20 человек и три машины, сообщает руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника Сергей Спицын.

В прошлый учетный сезон 2020 года обнаруженный в фотоловушках Карагай уже попадал в объективы камер у маркировочного камня вместе с другим молодым самцом, вероятно, братом.

Ученые мониторят барсов на хребте Чихачева фотоловушками с 2011 года. Данные позволяют следить за динамикой численности, демографическими показателями обитающей здесь группировки, отслеживать перемещение отдельных особей по этому очагу обитания, давать оценку кормовой базы и угроз.