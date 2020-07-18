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Жизнь

Барсы, манулы и не только. В самую высокогорную часть алтайского заповедника забрел неожиданный гость

Сотрудники Алтайского государственного биосферного заповедника" поделились свежими фотографиями с ловушек, установленных в самой высокогорной его части. Оказалось, что сюда много кто приходит.

Обитатели биосферного заповедника на Алтае.
Обитатели биосферного заповедника на Алтае.
http://www.altzapovednik.ru/

Барсы, манулы, сибирские горные козлы, росомахи, лисицы, медведи и волки в здешних местах не редкость. А вот встретить барсука на высоыте 3,2 тыс. метров на уровнем моря ученые никак не ожидали.

Однако его приход зафиксировали фотоловушки.

Кадрами после проверки регистраторов, по завершению полевых работ в этой части заповедника поделился старший научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын.

Суди по материалам, дикий краснокнижный кот манул дважды прошел мимо камеры фотоловушки — позировал ночью и днем.

Снежный барс в этом году (13 мая 2020 года) прошел мимо камеры в сильную непогоду. Камера сфотографировала ирбиса сквозь снежную пелену. В запечатленных снимках по общему характеру силуэта хорошо распознается «неуловимый дух гор».

«Фотоловушки стоят в этих точках с 2017-го года и каждый год камеры регистрируют единичные проходы барса по территории Алтайского заповедника», — комментирует Сергей Спицын.

Все полученные кадры будут обработаны и проанализированы сотрудниками отдела науки заповедника.

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