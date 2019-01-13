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Жизнь
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Баста исполнит «кремлевскую» мечту своей поклонницы

Рэпер Баста пригласил на свой концерт в Москве 18-летнюю Маргариту из Костромской области, сообщает РИА Новости. Открытка с желанием девушки была на новогодней ёлке в Кремле.

В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года.
В Барнауле выступил рэпер Баста. 19 мая 2017 года.
Дарья Дедкова

Участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества перед Новым городом предложили исполнить желания россиян: в Кремле установили две елки, на которых висели игрушки с записками. Желания должны были исполнять федеральные чиновники, министры и руководители различных ведомств, а также главы российских регионов.

К одной из игрушек было прикреплено желание 18-летней Маргариты из Костромской области, которая мечтает побывать на концерте Басты. РИА новости заметили записку, нашли контакты девушки, связались с рэпером, и он сразу согласился исполнить ее мечту.

«Мы связались с Маргаритой, я разговаривал с ее мамой. В конце апреля мы ее вместе с мамой пригласили на наш концерт в Москве», — рассказал помощник Басты Дмитрий Миловзоров. Все расходы артист взял на себя.

Мама Маргариты рассказала, что окончательное решение о том, поедут ли они на концерт, не принято, так как существуют финансовые сложности.

«Мы ещё не знаем, поедем ли, долго обсуждали, но склоняемся к тому, что нужно будет отказаться. Затраты большие на эту поездку… дорога, а нам ещё поступать (в вуз) в этом году. Много сложностей», — сказала Надежда.

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