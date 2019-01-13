Баста исполнит «кремлевскую» мечту своей поклонницы

Участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества перед Новым городом предложили исполнить желания россиян: в Кремле установили две елки, на которых висели игрушки с записками. Желания должны были исполнять федеральные чиновники, министры и руководители различных ведомств, а также главы российских регионов.
К одной из игрушек было прикреплено желание 18-летней Маргариты из Костромской области, которая мечтает побывать на концерте Басты. РИА новости заметили записку, нашли контакты девушки, связались с рэпером, и он сразу согласился исполнить ее мечту.
«Мы связались с Маргаритой, я разговаривал с ее мамой. В конце апреля мы ее вместе с мамой пригласили на наш концерт в Москве», — рассказал помощник Басты Дмитрий Миловзоров. Все расходы артист взял на себя.
Мама Маргариты рассказала, что окончательное решение о том, поедут ли они на концерт, не принято, так как существуют финансовые сложности.
«Мы ещё не знаем, поедем ли, долго обсуждали, но склоняемся к тому, что нужно будет отказаться. Затраты большие на эту поездку… дорога, а нам ещё поступать (в вуз) в этом году. Много сложностей», — сказала Надежда.