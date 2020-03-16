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Жизнь

Бастрыкин хочет завести уголовные дела на трех судей из Сибири

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей разрешить возбудить уголовные дела в отношении трех судей из Сибири.

Александр Бастрыкин.
Александр Бастрыкин.
kremlin.ru

Соответствующие вопросы значатся в повестке заседания на сайте коллегии, намеченного на 23 марта — 2 апреля.

В «тройке» присутствует глава совета судей Новосибирской области Инна Петрунина, в отношении которой хотят возбудить дело о разглашении государственной тайны.

Как предполагает «Тайга.инфо», преследование судьи связано с делом главы новосибирского управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркнунова, его заместителя Сергей Соколова и подрядчика Максима Фишера.

Указанных лиц обвинили в растрате и мошенничестве из-за поддельных накладных о приемке оборудования для мировых судов на 9,2 млн рублей.

«В 2016 году Петрунина запретила проверять законность действий полиции при составлении протокола на организатора „Монстрации“ Артема Лоскутова, отменив решение первой инстанции. В 2015 году она признала законным отказ в регистрации на выборах в заксобрание кандидатов „Демократической коалиции“», — напоминает издание.

Бастрыкин также просит согласия на возбуждение дела на заместителя председателя Советского районного суда Красноярска Сергея Тупеко, которого подозревают в получении взятки.

По той же причине хотят возбудить уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова.

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