Бастрыкин поручил проверить причины смерти известной актрисы

Поручение главы следкома появилось после обращения дочери актрисы, которая заявила, что сомневается в истинности официальной причины смерти матери и выразила недовольство ходом следствия.
Александр Бастрыкин поручил изучить все доводы дочери актрисы и доложить ему о результатах.
Что случилось два года назад
Ирина Цывина — вдова народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Скончалась в возрасте 55 лет. Точные причины до сих пор неизвестны.
Кинодебют Цывиной был в 1988 году, когда она сыграла в комедии Сергея Никоненко «Елки-палки» вместе с Евстигнеевым, Леонидом Куравлевым, Леонидом Ярмольником и другими. Многим актриса известна ролью мамы главного героя Максима Макарова в сериале «Кадетство» и «Кремлевские курсанты».
Также она появлялась в недавних сериалах «Полицейский с Рублевки», «Мертвое озеро», «Ольга» и «Шакал».
Несколько недель назад вопрос о смерти Цывиной вновь замелькал в столичных СМИ. Последний возлюбленный актрисы Денис Сердюков и ее сын Евгений обвиняли друг друга в совершении преступления.
По информации «Экспресс-Газеты», сын Евгений якобы мог посадить мать на наркотики, также он регулярно бил ее.