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Жизнь

Бастрыкин поручил проверить причины смерти известной актрисы

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 14 июня дал поручение еще раз проверить факты смерти актрисы Ирины Цывиной, которая скончалась в Москве еще в апреле 2019 года.

Ирина Цывина в роли Надежды в спектакле «Белла Чао».
Ирина Цывина в роли Надежды в спектакле «Белла Чао».
Alexey Schekinov / ru.wikipedia.org

Поручение главы следкома появилось после обращения дочери актрисы, которая заявила, что сомневается в истинности официальной причины смерти матери и выразила недовольство ходом следствия.

Александр Бастрыкин поручил изучить все доводы дочери актрисы и доложить ему о результатах.

Что случилось два года назад

Ирина Цывина — вдова народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Скончалась в возрасте 55 лет. Точные причины до сих пор неизвестны.

Кинодебют Цывиной был в 1988 году, когда она сыграла в комедии Сергея Никоненко «Елки-палки» вместе с Евстигнеевым, Леонидом Куравлевым, Леонидом Ярмольником и другими. Многим актриса известна ролью мамы главного героя Максима Макарова в сериале «Кадетство» и «Кремлевские курсанты».

Также она появлялась в недавних сериалах «Полицейский с Рублевки», «Мертвое озеро», «Ольга» и «Шакал».

Несколько недель назад вопрос о смерти Цывиной вновь замелькал в столичных СМИ. Последний возлюбленный актрисы Денис Сердюков и ее сын Евгений обвиняли друг друга в совершении преступления.

По информации «Экспресс-Газеты», сын Евгений якобы мог посадить мать на наркотики, также он регулярно бил ее.

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