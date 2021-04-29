29 апреля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Бастрыкин раскритиковал сибирских следователей, «волокитивших» дело о смерти ребенка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил забрать в Москву дело о смерти двухлетнего ребенка, расследуемое в красноярском управлении, сообщает ведомство.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru

Семейная пара из Красноярского края обратилась к Бастрыкину с вопросами по поводу расследования смерти их малолетнего сына.

Мальчику и его брату назначили лекарство, которым в ноябре 2019 года не обеспечил краевой минздрав. В различных органах им тоже отказали в помощи.

В итоге одного из братьев в январе 2020 года госпитализировали в больницу, где он скончался. Родители пожаловались на волокиту по уголовному делу, возбужденному по двум статьям: «причинение смерти по неосторожности» и «халатность»

«Бастрыкин, заслушав ход расследования уголовного дела, раскритиковал работу подчиненных в регионе. Уголовное дело изъято и передано для дальнейшего расследования следователям Главного следственного управления СК России. Поручил провести необходимые экспертизы в Судебно-экспертном центре ведомства, а также тщательно разобраться в сложившейся в регионе ситуации с обеспечением лекарственными препаратами», — рассказали в ведомстве.

В отношении сотрудников красноярского СК, занимавшихся расследованием, назначили служебные проверки.

Как уточняет «Интерфакс-Сибирь», ребенку, больному спинально-мышечной атрофией, по медпоказаниям назначили «Спинразу» — 7,85 млн рублей за ампулу.

Закупку лекарства осуществляют за счет регионов, которые не всегда способны решить вопрос. В октябре 2020 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что финансированием займется государство.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость