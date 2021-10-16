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Жизнь

«Батон, пожалуйста». 3 рецепта ароматного домашнего хлеба

16 октября — Всемирный день хлеба. По случаю праздника altapress.ru подобрал рецепты разного вкусного хлеба. Кстати, приготовить его можно без хлебопечки — в духовке.

Хлеб.
Хлеб.
unsplash.com
1
Быстрый хлебушек

Ингредиенты

  • Вода теплая — 210 мл;
  • Дрожжи сухие — 1 чайная ложка;
  • Мука пшеничная — 320 г;
  • Масло подсолнечное — 30 мл;
  • Сахар — 1 чайная ложка;
  • Соль — 0,5 чайной ложки.
Хлеб.
Хлеб.
СС0.

Приготовление

В просеянную муку всыпьте соль, сахар и дрожжи. Влейте в сухие ингредиенты теплую воду и подсолнечное масло. Дальше замесите тесто и на 30 минут уложите его в миску, смазанную маслом. Накройте посуду крышкой или пленкой.

Тесто должно увеличиться в размере примерно втрое. Из него, пышного и пористого, сформируйте булку или батон. По желанию, на буханке можно сделать разрезы.

Оставьте хлеб для «расстойки» еще на 15−20 минут. Затем смажьте его молоком и на 20−25 минут поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов.

Сытное лакомство готово, если покрылось золотистой корочкой. Приятного аппетита!

2
Серый хлеб

Ингредиенты

  • Мука ржаная — 170 г;
  • Мука пшеничная — 160 г;
  • Вода — 220 мл;
  • Масло растительное рафинированное — 2 столовых ложки;
  • Сахар — 7 г;
  • Соль — 4−5 г;
  • Дрожжи сухие — 4−5 г.
Хлеб.
Хлеб.
СС0.

Приготовление

Соедините оба вида муки с водой. Добавьте в смесь растительное масло, сахар, соль и дрожжи. Замесите тесто так, чтобы в нем не было комочков, и оставьте его подниматься — затем выложите в смазанную маслом форму. Пусть будущая буханка еще немного настоится. После выпекайте ее в духовке 30 минут при температуре 220 градусов. Выньте хлеб из формы и томите его на раскаленной решетке еще 15 минут.

3
Ржаной с семечками

Ингредиенты

  • Вода — 350 мл;
  • Мука ржаная — 400 г;
  • Пшеничная мука — 200 г;
  • Сахар — 2 столовых ложки;
  • Масло растительное — 2 столовых ложки;
  • Дрожжи сухие — 2 чайных ложки;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Семена (можно взять тыквы, льна и подсолнечника) — 3 столовых ложки;
  • Ассорти из семечек — для посыпки.
Хлеб.
Хлеб.
СС0

Приготовление

Смешав ржаную и пшеничную муку, просейте ее. В глубокую миску налейте теплую воду, сюда же всыпьте дрожжи, соль, сахар и столовую ложку мучной смеси. Накройте опару пленкой и поставьте в теплое место.

Через час, когда опара запузырилась, отправьте ее в оставшуюся муку. Добавьте в массу семечки и замесите слегка тугое тесто. Смажьте его маслом и оставьте в покое на час.

Поднявшееся тесто обомните, обсыпьте семенами и поставьте в тепло еще на полчаса. Обрызгайте будущий хлеб водой. Выложите его на пергамент и выпекайте в духовке при 200 градусах 30−40 минут.

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