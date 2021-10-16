«Батон, пожалуйста». 3 рецепта ароматного домашнего хлеба

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Быстрый хлебушек

Ингредиенты

Вода теплая — 210 мл;

Дрожжи сухие — 1 чайная ложка;

Мука пшеничная — 320 г;

Масло подсолнечное — 30 мл;

Сахар — 1 чайная ложка;

Соль — 0,5 чайной ложки.

Хлеб. СС0.

Приготовление

В просеянную муку всыпьте соль, сахар и дрожжи. Влейте в сухие ингредиенты теплую воду и подсолнечное масло. Дальше замесите тесто и на 30 минут уложите его в миску, смазанную маслом. Накройте посуду крышкой или пленкой.

Тесто должно увеличиться в размере примерно втрое. Из него, пышного и пористого, сформируйте булку или батон. По желанию, на буханке можно сделать разрезы.

Оставьте хлеб для «расстойки» еще на 15−20 минут. Затем смажьте его молоком и на 20−25 минут поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов.

Сытное лакомство готово, если покрылось золотистой корочкой. Приятного аппетита!