Батюшка благословил ракету перед полетом киноэкипажа на МКС

В разговоре с РИА Новости отец Сергий рассказал, что этой традиции много лет.
Первым в 1999 году был освящен разгонный блок «Фрегат», а с 2000 года освящать стали все стартующие с Байконура ракеты.
Чин проводится бесплатно.
Помимо этого, батюшка традиционно благословляет на полет улетающий экипаж, провожая их из гостиницы. Такая традиция началась с полета экипажа Василия Циблиева в 1997 году.
На МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, чтобы снять первый художественный фильм в космосе.
Старт ракеты-носителя запланирован на 5 октября, напоминает ТАСС.