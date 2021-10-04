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Жизнь

Батюшка благословил ракету перед полетом киноэкипажа на МКС

Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий провел чин освящения ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту.

«Союз МС-19».
«Союз МС-19».
roscosmos.ru

В разговоре с РИА Новости отец Сергий рассказал, что этой традиции много лет.

Первым в 1999 году был освящен разгонный блок «Фрегат», а с 2000 года освящать стали все стартующие с Байконура ракеты.

Чин проводится бесплатно.

Помимо этого, батюшка традиционно благословляет на полет улетающий экипаж, провожая их из гостиницы. Такая традиция началась с полета экипажа Василия Циблиева в 1997 году.

На МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, чтобы снять первый художественный фильм в космосе.

Старт ракеты-носителя запланирован на 5 октября, напоминает ТАСС.

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