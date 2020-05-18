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18 мая
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Жизнь

Байкеры созданного красноярским губернатором движения навещают одиноких женщин

В Красноярском крае к числу добровольцев штаба «Наши люди» присоединились байкеры, сообщает региональный штаб по коронавирусу.

Красноярские байкеры.
Красноярские байкеры.
кадр из видео.

Байкеры развозят продуктовые наборы одиноким матерям и многодетным семьям.

«Это еще раз показывает, как важно нам всем сейчас объединиться, независимо от наших интересов и образа жизни», — отметили в оперштабе.

Как пишет «Тайга.инфо», байкеры — волонтеры созданного в начале апреля губернатором Александром Уссом движения «Наши люди». Координатором стала замруководителя краевого Агентства молодежной политики Анна Репина.

Издание отмечает, что в своей агитации Усс часто использует слова «наш» и «наши».

Напомним, ранее алтайские байкеры провели мотопробег по карантинному району — не стали изменять традициям.

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