Байкеры созданного красноярским губернатором движения навещают одиноких женщин

Байкеры развозят продуктовые наборы одиноким матерям и многодетным семьям.
«Это еще раз показывает, как важно нам всем сейчас объединиться, независимо от наших интересов и образа жизни», — отметили в оперштабе.
Как пишет «Тайга.инфо», байкеры — волонтеры созданного в начале апреля губернатором Александром Уссом движения «Наши люди». Координатором стала замруководителя краевого Агентства молодежной политики Анна Репина.
Издание отмечает, что в своей агитации Усс часто использует слова «наш» и «наши».
Напомним, ранее алтайские байкеры провели мотопробег по карантинному району — не стали изменять традициям.