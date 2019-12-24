2020: 20 базовых станций в 20 необычных местах. Магия цифр и технической дирекции Билайн

В 2019 году Билайн на 47% увеличил количество базовых станций сети LTE и был признан Роскомнадзором лидером по росту сети 4G по итогам 10 месяцев*. Сетью LTE покрыто 85% территории, на которой проживает население РФ. Этот показатель вырос на 11% по сравнению с началом года. Благодаря увеличению емкости сети средняя скорость мобильного интернета выросла на 30% даже при возросшем на 44% трафике. К концу года, в котором был реализован самый масштабный в истории компании план строительства сети, Билайн собрал самые необычные базовые станции и самые недоступные и экстремальные места, в которых они находятся.

Неземные базовые станции — плавающие , пещерные , подземные и подводные

1. В Санкт-Петербурге каждое лето устанавливают базовые станции на воде. Они располагаются на пирсах, открытых в сезон навигации по Неве на Дворцовой и Английской набережных. Станции обеспечивают связью многочисленных туристов и пассажиров катеров, отправляющихся в Петергоф.

2. В Пермском крае антенны базовой станции размещены в уникальном геологическом памятнике — Кунгурской ледяной пещере. Они помогают туристам делиться своими эмоциями в социальных сетях прямо из пещеры.

3. В Свердловской области есть базовая станция, которая установлена на глубине 24 метра. Она работает на нижних уровнях обогатительного комбината и обеспечивает связью его работников.

4. В Волгограде есть базовая станция, расположенная ниже уровня воды. Она установлена ниже турбин ГЭС на глубине 10 метров. Благодаря ей мобильной связью пользуются ремонтные бригады.

Базовые станции будущего — для гигабитных скоростей и интернета вещей

5. В Москве в районе стадиона Лужники в тестовой зоне установлена базовая станция 5G. Она не только выдает скорость более 3 Гбит/с, но и является инновационной разработкой — ее размер в два раза меньше обычной базовой станции.

6. Все базовые станции Москвы готовы связать умные вещи в единую сеть. Сеть интернета вещей (IoT) активирована на всей территории столицы.

Экстремальные базовые станции — самые морозостойкие и недоступные

7. Самая северная базовая станция построена в условиях вечной мерзлоты на территории полуострова Ямал в населенном пункте Сабетта. Она работает при температуре -60 градусов и ветре 30 метров в секунду.

8. К базовой станции, установленной на горе Белая, доступ в зимний период возможен только на снегоходе. Обслуживающей бригаде нужно ехать 15 км по горе, преодолевая снежные заносы и ледяные барханы.

9. Другая подобная базовая станция располагается на высоте 400 метров на горе Лысая в Мурманской области. В зимнее время к ней можно попасть только по канатной дороге или на снеготраке.

10. В населенном пункте Верхняя Мара базовая станция стоит на глиняной почве с уклоном в 30 градусов. Заезд на автотехнике возможен не более 30 дней в году. Остальные 335 дней обслуживающие бригады добираются до нее пешком.

Базовые станции с необычной пропиской — исторические , космические , атомные и фестивальные

11−12. Базовые станции на объектах ЮНЕСКО устанавливаются так, чтобы не повредить и не изменить внешний вид фасада. На территории Казанского кремля антенны установлены в бойницах крепостной стены. В Санкт-Петербурге на исторических памятниках базовые станции тоже маскируются — для этих объектов используются специальные малогабаритные антенны, которые крепятся в незаметных местах и обязательно красятся в цвет фасада.

13. Базовые станции, помогающие совершать космические путешествия, установлены на космодроме Восточный.

14. Базовые станции размещаются и в действующих АЭС. Среднее время прохода технических специалистов для обслуживания такой базовой станции составляет около 2 часов, поскольку на таких объектах существует особый пропускной режим. Обычное время выхода немногим меньше — около часа.

15. Самая загруженная базовая станция находится в селе Большое Козино. Во время фестиваля AFP через нее проходит ежедневный трафик, который в несколько раз больше средних значений.

Базовые станции с необычной конструкцией — солнечные батареи , ослиная тяга , разъединенная на части

16. Рядом с границей с Грузией на высоте 2100 метров над уровнем моря расположена базовая станция, при строительстве которой была использована ослиная упряжка. Район удалён от Махачкалы на 250 км. и к месту установки отсутствует подъездная дорога. При строительстве оборудование подвозили на ослах, которые были предоставлены местными жителями и администрацией села.

17. В Карачаево-Черкесской республике установлена базовая станция, доступ к которой без специальной автотехники невозможен в любое время года. Оборудование завозилось на вездеходах, глубина дорожной колеи в некоторых местах составляла до 70 см.

18. Базовая станция, расположенная на территории Кавказского заповедника, питается от энергии солнца. В заповеднике нельзя провести электричество, и она подключена к солнечным батареям.

19. В Махачкале есть базовая станция, разделенная на части. Уникальность объекта в том, что на нем впервые были использованы новые технические решения: антенны разместили на 3 отдельных световых опорах, расположенных в 30 метрах друг за другом.

20. Одна из самых высоких базовых станций расположена на Алтае. Высота подвеса антенн составляет около 3 километров над уровнем моря.

* https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70680.htm

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.