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Жизнь

BBC внесло оппозиционерку Тихановскую и двух россиянок в список самых вдохновляющих дам мира

Британская телерадиокомпания BBC включила экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в свой ежегодный список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира. Компанию ей составили две известные россиянки.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
news.tut.by

В сопроводительном тексте указывается, что в 2020 году Светлана «возглавляла национально-демократическое движение» в республике и участвовала как кандидат в выборах президента. После голосования власти Белоруссии объявили о победе Александра Лукашенко и в стране начались массовые протесты.

Светлана бежала в Литву. Она продолжает руководить демократическим движением в изгнании.

От России в топ-100 были включены депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина и активистка Юлия Цветкова.

Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы VII созыва.
Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы VII созыва.
instagram.com/opushkina.

В профиле Пушкиной сообщается, что она вступилась за нескольких журналисток, которые обвинили депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. О Юлии Цветковой сообщается, что из-за откровенных рисунков женских тел, опубликованных в соцсетях, активистке грозит до шести лет лишения свободы.

В текущем году в список Би-би-си также вошли правозащитницы из разных стран, политики, актрисы и многие другие, сообщает РБК.

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