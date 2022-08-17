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Жизнь

«Бедные дети». Мать Корицы и Карамельки ищет в соцсетях имя для нового ребенка

Мать пятерых детей назвала их необычные имена в одной из групп в соцсети, пишет Sun. Она

Ребенок. Роды. Младенец.
Ребенок. Роды. Младенец.
unsplash.com

У пары есть Валентина, сын Харт («Сердце»), дочь Лав (Любовь), а также девочки-близняшки Кэнди (Карамелька) и Синамэн (Корица), пишет Газета.Ru.

«Мы с мужем поженились 10 лет назад в День святого Валентина, поэтому имена наших детей основаны на этом празднике», — предупредила жительница Великобритании.

«Я бы хотел посмотреть, сколько из них сменят свои имена, став взрослыми», — отреагировал на пост один из комментаторов.

Многие согласились, назвав детей с такими именами «бедными», исключив Валентину из этого списка имен: «Все-таки это обычное имя, которое не похоже на прозвище».

Между тем на Алтае родители тоже называют детей необычными именами. Среди редких женских имен оказались Алесия, Беатриса, Жасмина, Забава, Эра.

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