Когда молодая шестнадцатилетняя девушка знакомится с парнем, который только вернулся с войны и получил медаль за отвагу, у нее не возникает никаких опасений, она восхищена его силой и молодостью. Но проходит время, и счастливая первая встреча превращается в годы страданий.

Так случилось у нашей героини Светланы. После смерти мамы в 16 лет, она познакомилась со своим будущим мужем. В деревне не так много хороших парней, поэтому мужчину из семьи адвокатов, который только вернулся из Чечни, Светлана заметила сразу и влюбилась. Но никто не мог предвидеть, что прилежного сына сведет в тюрьму пагубное наркотическое пристрастие.

Светлана без радости вспоминаем совместную жизнь. Она рассказала, что еще на войне молодые парни заходили в аулы и видели тонны наркотиков, именно там он впервые их попробовал и уже не смог остановиться.

Вместе с мужем Светлана прожила 17 лет. В какой-то момент они окончательно расстались, а через год его посадили в тюрьму.

Но после этого у нее начались серьезные проблемы. Свекор не мог вынести того, что Светлана не навещает его сына, несмотря на обоюдный разрыв супругов. Мы не знаем, почему он решил выместить всю злобу на свою невестку, но он фактически выгнал невестку из дома, в котором она прожила более 20 лет. Светлана, испугавшись влиятельного в деревне свекра, уехала в Барнаул.

Всего два года назад она приехала покорять город. Подруга помогла устроиться на работу по уборке элитных домов с хорошим заработком. Страшно в 40 лет открывать новую главу своей жизни, но женщина справилась.

С 16 лет она знала только одного мужчину — своего мужа. Но однажды, почти год назад, она впервые встретила парня, но он оказался ненадежным человеком, и сейчас Светлана осталась одна с младенцем на руках. Она не думала, что вновь станет мамой, но когда увидела маленькие ручки Данила, поняла, что безумно любит своего ребенка и никому его не отдаст.

Бедность не означает плохое родительство. Фото: Елена Зайцева

Сейчас ей действительно сложно, потому что она осталась одна, а из-за вырванной странице в паспорте не может получить свидетельство о рождении на ребенка, а значит, она не может получать деньги по уходу за ребенком и бесплатное питание на молочной кухне.

В такой ситуации логичен вопрос, почему она не восстановила паспорт сразу после того, как ревнивый мужчина вырвал страницу с регистрацией брака. Но это произошло пять лет назад, и ни разу ей не пригодилась эта страница. Поэтому женщина уже и забыла, что с ее паспортом что-то не так.

Из-за полного одиночества и безвыходности ситуации она обратилась в фонд «Облака». Мы решили помочь ей с восстановлением документов. А также закупить на две недели детской смеси.

Эта история лишь показывает, как из-за временных трудностей человек оказывается на краю голода. В наш фонд обращаются женщины, которым больше некуда пойти. Поэтому мы хотим поддержать подопечных фонда с младенцами на руках. Мы решили закупить детское питание на грядущий месяц.

Для детского питания и подгузников на месяц необходимо 35 600 рублей.

Ранее мы объявляли сбор на предыдущий месяц. О результатах можно ознакомиться в отдельном обсуждении на страницах сообщества.

Перевод можно осуществить любым из трех способов со словами «На детское питание»: www.fondoblaka.com, кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда; смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

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Елена Зайцева