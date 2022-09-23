Бег. Altapress.ru выяснил, правда ли билеты за границу взлетели до 1 млн рублей, и нашел одно дешевое направление

Вчера барнаульцы смотрели, сколько стоят билеты в Ереван, и хватались за головы. Какова ситуация с ценами на перелеты за границу 24 сентября — разбирался altapress.ru .

Стоимость перелетов меняется довольно часто, здесь мы представили информацию с агрегатора «Авиасейлс» за 22 сентября. Уверенно можно сказать одно: цена на авиабилеты в столицу не увеличилась. Полет в Москву для барнаульцев — от 5 тыс. рублей.

С российским паспортом в кармане

Рейс Новосибирск-Ереван с тремя пересадками в среднем обойдется в 382 тыс. рублей. Более дешевые билеты расхватывают быстро: после обновления страницы, буквально за пару минут, пропал билет с пересадкой из Новосибирска за 60 тыс. рублей. Чуть позже и за 150 тыс. рублей.

Доступны покупателям билеты в Киргизию. Из Новосибирска в Ош есть прямой рейс за 38 тыс. рублей. Из Барнаула в Бишкек можно добраться через Москву за 97 тыс. рублей.

Билеты Новосибирск-Ереван. aviasales.ru Билеты Новосибирск-Ереван. aviasales.ru Билеты Новосибирск-Ош. aviasales.ru Билеты Барнаул-Бишкек. aviasales.ru Билеты Барнаул-Минск. aviasales.ru Билеты Новосибирск-Астана. aviasales.ru

«Аэрофлот» предлагает билет из Барнаула в Минск с пересадкой в Москве за 30 тыс. рублей.

Дешевле только Новосибирск-Астана за 21 тыс. рублей. По нашим наблюдениям, если цена на это направление выросла, то совсем ненамного. Купить билет на прямой рейс можно лишь 28 сентября, на завтрашнюю дату агрегатор не нашел никаких вариантов. Есть еще вылет 25 сентября с пересадкой.

Без загранпаспорта — никуда

Стоимость билета в Грузию совпадает с Арменией. Полет в Тбилиси с двумя пересадками из Новосибирска обойдется в 382 тыс. рублей — это 25 сентября. Весь путь вместе с ожиданием стыковочных рейсов займет 18 часов.

Четыре пересадки и 312 тыс. рублей — это полет из Барнаула в Тель-Авив. Туда же из Новосибирска, но только уже через три города, — 282 тыс. рублей. За примерно эту же сумму можно отравиться в столицу ЮАР — Кейптаун.

Новосибирск-Баку с двумя пересадками — 58 тыс. рублей. Чуть за меньшую стоимость можно добраться до Душанбе или с двумя пересадками в Стамбул.

Билет в Дубай обойдется в 540 тыс. рублей. Есть вылет дешевле — 191 тыс. рублей. За меньшие деньги (159 тыс. рублей) можно отправиться в Гавану, правда, добираться до Кубы придется два дня.

Дорога в Пхукет лежит через 558 тыс. рублей и одну пересадку. В Бангкок — через 222 тыс. рублей. Во вьетнамский Нячанг — 561 тыс. рублей.

Примерно за стоимость неновенького авто — 825 тыс. рублей — из Новосибирска можно долететь до города Бразилиа.

Билет на перелет из Новосибирска в город Бразилиа. aviasales.ru

А с электронной визой?

В страну сомбреро и кактусов, славный город Канкун авиабилеты стоят 729 тыс. рублей. Это на 25 сентября

В Каир или Индию через Дубай — 520 тыс. рублей.

Билет на перелет из Новосибирска в Канкун. aviasales.ru Билет на перелет из Новосибирска в Дели. aviasales.ru Билет на перелет из Новосибирска в Каир. aviasales.ru

Ранее в МВД РФ опровергли, что останавливают автомобилистов за рулем и направляют в военкоматы.