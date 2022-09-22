Путин объявил частичную мобилизацию для россиян, из указа пропал таинственный седьмой пункт, а банки Казахстана и Вьетнама не принимают карты «Мир». Что еще произошло 21 сентября

В результате огневого поражения подразделений 28механизированной бригады ВСУ потери соединения за сутки составили более двухсот человек и 21 единицу военной техники. Личный состав 4 роты 2 батальона данного соединения фактически полностью погиб.

В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3 батальона 1 бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.

Высокоточным оружием поражен пункт временной дислокации 2 батальона 93 механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ, пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс», а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах.

Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения.

Средствами ПВО за сутки сбито 11 беспилотников, в том числе один БПЛА «Байрактар».

Кроме того, в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM.