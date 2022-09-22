Путин объявил частичную мобилизацию для россиян, из указа пропал таинственный седьмой пункт, а банки Казахстана и Вьетнама не принимают карты «Мир». Что еще произошло 21 сентября

Главное за 21 сентября
Минобороны РФ, брифинг 21 сентября
В результате огневого поражения подразделений 28механизированной бригады ВСУ потери соединения за сутки составили более двухсот человек и 21 единицу военной техники. Личный состав 4 роты 2 батальона данного соединения фактически полностью погиб.
В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3 батальона 1 бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.
Высокоточным оружием поражен пункт временной дислокации 2 батальона 93 механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ, пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс», а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах.
Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения.
Средствами ПВО за сутки сбито 11 беспилотников, в том числе один БПЛА «Байрактар».
Кроме того, в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина РСЗО, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы спецтехники.
- Обстрел 19 сентября центра Донецка, из-за которого погибли 13 человек, велся из французских гаубиц Сaesar, сообщил Пушилин.
- Разрывы после обстрела ВСУ зафиксированы в 100 метрах от периметра Запорожской АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи, сообщили в ВГА.
- Территория Северодонецка в Луганской Народной Республике полностью разминирована, сообщил ТАСС исполняющий обязанности мэра Николай Моргунов.
- Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской, ее жители также примут участие в референдуме, заявили РИА Новости власти региона.
- Владимир Путин поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. человек — около 1% мобилизационного ресурса.
- Никаких новых ограничений на выезд за границу не вводилось, сообщили в Ростуризме.
- Совфед поддержал поправки, вводящие в УК понятия «мобилизации» и «военного времени», а также наказания до 15 лет лишения свободы за мародерство и до 10 лет за добровольную сдачу в плен.
Экономика, что с ней происходит
- Власти Германии в рамках санкций по состоянию на 16 сентября заморозили российские активы на сумму более 4,8 млрд евро. Об этом сообщает издание Spiegel.
- Правительство Германии национализирует Uniper (одна из ведущих газовых компаний Европы) — покупает долю Fortum, увеличивая свою долю до 99%.
- «Лукойл» планирует до конца года начать эксплуатационное бурение на месторождении имени Грайфера на Каспии и сохраняет планы развития провинции, сообщил вице-президент компании Глеб Овсянников.
- Спад экономики по итогам 2022 составит 2,9%, инфляция 12,4%, заявил глава Минэкономразвития.
- Минэкономразвития улучшило прогноз по безработице в России на конец года с 4,8% до 4,5%, заявил глава ведомства Максим Решетников.
- Казахстанский Halyk Bank продолжает обслуживание карт «Мир», но выдача наличных невозможна. В кол-центре финансовой организации сообщили, что ограничения на выдачу наличных в банкоматах банка действуют с весны.
- ЦБ РФ рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным. Регулятор предлагает разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие — «Интерфакс».
Реакции политиков
- Референдум по вопросу вхождения в РФ будет проходить на 73% территории Запорожской области, которая освобождена, заявил губернатор Владимир Рогов.
- Дума приняла обращение к парламентам зарубежных стран и Генассамблее ООН об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины. Обращение Думы будет 21 сентября направлено в парламенты стран мира и Генассамблею ООН, сообщил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
- Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать только официальную информацию о мобилизации. В ведомстве напомнили, что редакции СМИ до выпуска материалов обязаны устанавливать их достоверность.
- Льготы для участников специальной военной операции, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.
- Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата получила уведомление от Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в России.
- Российское правительство в ближайшее время определит, кто из россиян сможет получить отсрочку от частичной мобилизации. Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизации, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
- По соображениям безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, избегающим мобилизации, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
- Потери РФ во время специальной военной операции составили 5 937 человек, сообщил Сергей Шойгу. По словам министра обороны России, военнослужащие мужественно выполняют свой долг. При этом он особо отметил работу медиков. «Больше 90% раненых вернулись в строй», — добавил он.
- Выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто прошел военную службу, частичная мобилизация касается тех, кто служил, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
- Кремль не может раскрыть неопубликованный седьмой пункт указа о частичной мобилизации в РФ, он для служебного пользования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что скрытый пункт связан с количеством мобилизуемых.
Напомним, в указе российского президента Владимира Путина отсутствует седьмой пункт. За шестым сразу идет восьмой.
Реакции: люди, сообщества
- Меньше половины опрошенных ВЦИОМом в августе россиян (41%) заявили, что считают, что России угрожает военное вторжение из-за рубежа. Половина (50%) думают, что угрозы военного нападения извне не существует — РБК.
Информация, которую вы могли пропустить
- Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях, призывы к которым распространяются в интернете — ТАСС.
- Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через «Госуслуги», сообщили в Минцифры.
- В Брюсселе прошла массовая акция против роста цен. Акция была организована бельгийскими профсоюзами и собрала, по данным полиции, более 10 тыс. человек.
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