21 сентября
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Политика

Из указа Путина о частичной мобилизации пропал седьмой пункт

В указе российского президента Владимира Путина отсутствует седьмой пункт. За шестым сразу идет восьмой.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Сегодня, 21 сентября, Путин объявил о частичной мобилизации для россиян. Кого она коснется — в нашем материале.

В шестом пункте указа говорится о мерах, которые в связи с частичной мобилизацией должно принять российское правительство. В том числе о финансировании и удовлетворении потребностей войск.

Далее, в восьмом пункте, сказано об обеспечении призыва на военную службу в короткие сроки. Их определит Министерство обороны для каждого региона.

Указ Владимира Путина о частичной мобилизации.
Указ Владимира Путина о частичной мобилизации.
kremlin.ru/acts/news/69391

Куда пропал седьмой пункт и кроется ли за этим какая-то тайна, не известно.

Подробнее об указе и частичной мобилизации — в нашем материале.

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