Путин подписал указ о частичной мобилизации

Путин сказал, что указ вступает в силу 21 сентября.
Прежде всего, в армию будут призываться воины запаса — прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Более того, мужчины впоследствии пройдут специальную воинскую подготовку.
Российский лидер заверил, что подписал указ по многочисленным просьбам сотрудников Минобороны.
Военные комиссариаты и руководители регионов получат соответственные документы по проведению частичной мобилизации.