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Политика

Путин подписал указ о частичной мобилизации

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Об этом глава государства заявил в видеообращении к нации.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Путин сказал, что указ вступает в силу 21 сентября.

Прежде всего, в армию будут призываться воины запаса — прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Более того, мужчины впоследствии пройдут специальную воинскую подготовку.

Российский лидер заверил, что подписал указ по многочисленным просьбам сотрудников Минобороны.

Военные комиссариаты и руководители регионов получат соответственные документы по проведению частичной мобилизации.

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