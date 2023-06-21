Белка обокрала овощную лавку в Барнауле

Белочка украла орех из овощного ларька в Барнауле. Забавными кадрами поделились очевидцы в сообществе " В курсе 22 ".

На кадрах заметно, как рыжий зверек без опаски подбирается к прилавку.

На секунду белочка все же отвлеклась на людей, но потом перестала обращать на них внимание.

Гораздо большее ее заинтересовали орехи в больших открытых мешках.

Не с первой попытки сунув один в рот, хвостатая убежала с ним восвояси.

Вероятно, белочка еще вернется, поскольку людей она не боится, а горы орехов для нее - легкая и приятная добыча.

Некоторые барнаульцы стали шутить, что это месть от грызунов. В феврале барнаульцы заметили, что неизвестный объедает белок и ворует орехи из кормушек в парке "Изумрудный". Под подозрение попал мужчина.

Ранее пропавший аист Роберт, названный в честь известного поэта, прилетел в Косиху.