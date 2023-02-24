24 февраля
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Жизнь

Неизвестный объедает белок и ворует орехи из кормушек в парке «Изумрудный»

В парке «Изумрудный» начали замечать, как пропадают банки с орехами из кормушек для белок. Сотрудники подозревают мужчину. Об этом сообщил депутат Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.

Белки.
Белки.
animaljournal.ru

Неравнодушные жители Барнаула создали для белок деревянные кормушки. Однако вскоре посетители парка заметили, что в кормушках стали пропадать приставленные банки с орехами.

Владислав Вакаев подозревает, что кто-то начал объедать животных. Предположительно, это мог быть мужчина.

«Большая просьба, если вы увидите подозрительного человека, который вытряхает орехи из кормушек, то сфотографируйте его и сообщите охране, чтобы пресечь эти нехорошие действия и помочь белочкам», — обратился к барнаульцам Вакаев.

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