Неизвестный объедает белок и ворует орехи из кормушек в парке «Изумрудный»

Неравнодушные жители Барнаула создали для белок деревянные кормушки. Однако вскоре посетители парка заметили, что в кормушках стали пропадать приставленные банки с орехами.
Владислав Вакаев подозревает, что кто-то начал объедать животных. Предположительно, это мог быть мужчина.
«Большая просьба, если вы увидите подозрительного человека, который вытряхает орехи из кормушек, то сфотографируйте его и сообщите охране, чтобы пресечь эти нехорошие действия и помочь белочкам», — обратился к барнаульцам Вакаев.
Ранее алтайские рыбаки сняли на видео норку, которая пыталась украсть улов.