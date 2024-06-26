В Новоалтайске энтузиасты продолжают строить копию Белоярской крепости – оборонительного сооружения XVIII века. На туристическом объекте дважды был пожар, но его создатели не отчаиваются и ищут помощников рубщика , чтобы закончить работу.

В ближайшее время авторы проекта рассчитывают построить две боковые башни – две уже построены, а по периметру возведена «оборонительная» стена. Работы проводят за счет президентского гранта и собственных средств.

Также планируют восстановить угловую башню, пострадавшую от пожара в 2021 году. Тогда распространиться пламени на всю крепость помешали подоспевшие пожарные.

Белоярская крепость после пожара. Ирина Пергаева.

«Сильно выгорели только облам и крыша, их мы заменим. Сама башня крепкая, ее только отчистить нужно», - отметил руководитель проекта Сергей Попов.

На работу на благотворительной или платной основе приглашают помощников рубщика.

«Нам нужна помощь, чтобы шкурить бревна и наводить порядок. Опыт не нужен: нам и студенты, и пенсионеры помогали. Главное, чтобы вам не было тяжело работать на жаре. Конечно, физически крепким людям будет проще, - сказал собеседник. – Любой помощи мы всегда рады, работы много. Откликнулся один человек, помог с лесом – ему большая благодарность».

Дом-пепелище

Напомним, что в начале этого года копия Белоярской крепости лишилась стационарного музея. Дом приказчика с настоящей русской печью проработал меньше месяца, он выгорел дотла вместе со всеми экспонатами.

Его интерьер воссоздавал пространство жизни алтайских казаков XVIII века. Здесь можно было попить чай из самовара, потрогать реплики оружия, примерить исторический костюм, послушать лекцию, поучаствовать в мастер-классе или полежать на настоящей русской печи. Предположительно, она стала источником пожара.

Сгоревший дом приказчика в Белоярской крепости. Группа "Белоярская крепость" в соцсетях Белоярская крепость "Белоярская крепость"

Сгоревший дом не имеет отношения к обязательствам по новому президентскому гранту, который фонд получил в 2023 году. Пожар не коснулся стен крепости, поэтому она осталась целой.

Восстанавливать объект планируют после окончания строительства самой крепости.

Как начали строить копию

Строительство копии «Белоярской крепости» как музея и фестивальной площадки началось в 2019 году.

В возведение двух угловых, въездной башни, стен между ними и дома приказчика вложили 3 млн рублей президентского гранта и более 2 млн рублей пожертвований, за которые авторы полностью отчитались еще в 2021 году.

В 2023 году проект получил еще один президентский грант 3 млн рублей на окончание строительства. Рабочие достроили все стены, а за счет собранных средств доделали дом приказчика.

Фестиваль "Белоярская крепость", 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль "Белоярская крепость", 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль "Белоярская крепость", 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль "Белоярская крепость", 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль "Белоярская крепость", 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль "Белоярская крепость", 2022. Ирина Пергаева.

Некоторые горожане, судя по соцсетям проекта, арендуют беседку на территории крепости, чтобы провести пикник и отметить день рождения. Также здесь проводят фотосессии – собранные средства вкладывают в строительство.

Продолжают приезжать и экскурсионные группы. «С экспонатами только пока проблема – они сгорели, только планируем их восстанавливать. Можем только рассказывать об истории сооружения и показать крепость», - отметил Сергей Попов.

14 сентября здесь планируют провести четвертый фестиваль «Белоярская крепость». Увлеченные реконструкторы со всего края и соседних регионов приезжают сюда, чтобы выгулять свои исторические наряды и устроить показательные шоу, например, рыцарский бой.

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