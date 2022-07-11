Altapress.ru побывал на втором (и первом очном) фестивале исторической реконструкции «Белоярская крепость». Только здесь жена викинга может обнимать защитника Карла XII, а ландскнехт приветливо здороваться с татаро-монголом — и все это под грозными деревянными стенами образца XIII века. Ради чего люди занимаются «живой» историей и каких это трудов им стоит — в нашем материале.

Увлеченные усталые лица

Белоярск. Практически в голом поле за счет пожертвований и президентского гранта энтузиасты возвели пока половину крепости, копию той, что была в этих краях в начале XVIII века. Одна башня сейчас черная, подпаленная — результат неисправности печного отопления. Но, чтобы было интереснее, договоримся так: она сгорела от набегов недружественных отрядов.

Под неприступной (если ее не обходить вокруг) стеной расположился средневековый палаточный городок. Все как надо: строгая металлическая посуда, костры, матрасы, набитые сеном. Этим и пользовались участники фестиваля, которые ночевали здесь.

Эти сибиряки из XXI века на некоторое время превратились в русскоговорящих шведов XIII и XVIII веков, монголов XIII-го, чехов и англичан XV-го и русских XIV столетия.

Вот новосибирские клубы «Усталые лица» и «Волчий клык» показывают быт скандинавов и ирландцев X века: готовят в котле курицу в пиве, едят мясо кованой вилочкой, больше похожей на крупную скрученную зубочистку, а также хвастаются платьями, сшитыми за день.

Фестиваль «Белоярская крепость», 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Белоярская крепость», 2022. Ирина Пергаева.

Это их хобби. Признаются, что среди реконструкторов мало профессиональных исследователей: каждый из них по-своему историк. Участники стараются максимально войти в образ и не допускать анахронизмов: не есть «Доширак» и не курить — хотя бы на людях.

Свои и чужие

На жаре в +26 градусов стоит бийский фотограф в сине-желтом кожано-шерстяном костюме. Точнее не так: это барабанщик гвардии Карла XII. Видно, что пот не льется градом и в обморок падать солдат не собирается.

«Шерсть без добавления акрила — материал, который „дышит“. Хороший теплообмен происходит. Работает как банная шапочка», — объясняет Сергей Князев, поправляя камзол из оленьей кожи.

Ноги его украшает обувь из натуральной кожи с прямым, будто отрубленным носком. Ее сделал на заказ мастер. «Несмотря на то, что по-дурацки смотрится, достаточно комфортная и удобная. Примерный срок службы — 50 лет. На всю жизнь. Качественно, никакой склейки нет. Главное достоинство — ноги не потеют», — говорит «гвардеец».

Фестиваль «Белоярская крепость», 2022. Ирина Пергаева.

12 кг — средний вес костюма, если считать с оружием и крупным барабаном. 30 тыс. рублей — примерно столько стоит материал для костюма.

Сергей — член клуба «Або» из Бийска. Названо объединение так в честь шведского полка, присягнувшего на верность Петру I после Северной войны.

Сергей Князев,

член клуба «Або»:

Эмоционально тяжело реконструировать и шить одежду врага России — некоторые люди, знающие историю, это осуждают. Но мы придерживаемся того же мнения, как и те ребята, которые реконструируют войска вермахта: люди должны знать лицо врага. Мы общались со шведами. Они не рассматривают историю Великой Отечественной войны — лишь маленький параграф. Зато целых полгода в программе посвящено Северной войне — позорному прошлому. Они изучают Россию. Так почему и мы не можем узнавать о них?

Фестиваль «Белоярская крепость», 2022. Ирина Пергаева.

Специализируется «Або» не только на Северной войне: интересуется также ранним и средним средневековьем. «У нас пока у единственных в России есть такой комплект костюмов гвардии Карла XII. Даже в Санкт-Петербурге только петровские полка есть. Они нас вызывают на „сражения“», — говорит Сергей. В планах клуба — реконструировать и костюмы «наших» тех времен, чтобы можно было «драться» между собой. Также в следующем году участники обустроят пять палаток, где покажут медную посуду образца XVIII века.

Сергей Князев,

член клуба «Або»:

У нашего клуба нет «гнезда», это не только Бийск, но еще и Камень-на-Оби, Новосибирск, Барнаул, Санкт-Петербург, Москва, Иркутск. На удаленке работаем, ездим друг к другу в гости, встречаемся на фестивалях. Большинство из нас — взрослые, состоявшиеся люди, которые не просто «наряжаются», а еще и изучают историю, причем достаточно глубоко.

Модники-наемники

Веселое бородатое лицо барнаульца Алексея Кочкина мгновенно становится серьезным и сосредоточенным, когда мы его спрашиваем о костюме. Начинает читать лекцию.

Фестиваль «Белоярская крепость», 2022. Ирина Пергаева.

Алексей Кочкин,

член клуба «Черный отряд Флориана Гайера»:

Я немецкий наемник ландскнехт из 1520−1530-х годов. Они были созданы в противовес сильной на тот момент швейцарской армии, зарекомендовали себя в битве при Павии и существовали еще порядка 60-и лет. Интересно, что им приказом разрешили носить не регламентированную одежду. В армии ведь все одинаково одеты, а король сказал, что жизнь солдат и так слишком коротка и безрадостна. Поэтому у солдат яркие и очень вычурные костюмы с надрезами, с перьями и другим.

Алексей — наемник скромненький. Еще новичок. Он в черном костюме с красными элементами. На голове — большая мягкая и, кажется, даже бархатная шляпа. Даже для изготовления этого не слишком вычурного наряда потребовалась помощь. Например, пришлось заказать красные шнурочки — они сплетены вручную.

Алексей Кочкин,

член клуба «Черный отряд Флориана Гайера»:

Это хобби теперь достаточно развито в России, не так как 10 лет назад. Есть люди, которые зарабатывают себе на жизнь именно тем, что делают предметы для реконструкции: металлическое оружие, обувь и другое. Мы стараемся найти исторические источники, гравюры, чтобы костюм был не просто «на тему», а максимально приближен к эпохе. Когда заявляемся на фестивали, прикладываем паспорт: что этот элемент относится к такому-то периоду и был изображен вот на этой картине.

Фестиваль «Белоярская крепость», 2022. Ирина Пергаева.

Сэры и Миннезингеры

Костюмам и средневековым блюдам — соответственная музыка. Андрей Сидоренко крутит барабан и жмет клавиши на каком-то явно старинном струнном инструменте. Барабан выполняет роль смычка и заставляет колебаться струны.

Андрей Сидоренко,

участник фолк-группы «Миннезингеры»:

Это колесная лира. Сделана в Польше. В России прошла через несколько рук и оказалась у меня. В январе у меня будет уже отечественная колесная лира, но уже из современных материалов: шпона, металлопластика и прочего. А так в группе мы еще играем на волынке, лютнях и барабанах.

Пока Андрей музицирует, за стеной начинается латный турнир. Благородные рыцари в накаленных на солнце доспехах ждут, когда их верные оруженосцы застегнут последние ремешки. Когда все закончено, сэры и гэрры выходят на «ринг», преклоняют колено и клянутся драться честно и отважно. После встают, достают мечи и… — отчаянно лупят друг друга по закрытым забралам. А после побед дают интервью:

— Сложно сражаться на жаре в доспехах?

— Гораздо легче, чем выплачивать ипотеку.

Фестиваль «Белоярская крепость», 2022. Ирина Пергаева.