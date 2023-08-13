13 августа
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Жизнь

Берег Бии начали расчищать, но горожане недовольны

В Бийске начали расчищать берег реки Бия в районе АБ, сообщает "Бийское телевидение".

Берег реки, вода.
Берег реки, вода.
Открытые источники в Интернете (СС0)

С берега убрали гаражи, деревья, сломали лестницу.

Причем на одном из гаражей для связи оставили номер. Собственники позвонили, договорились о встрече с теми, кто "наводит порядок" на берегу. Но никого не дождались.

Бийчане говорят, что эти гаражи и деревья удерживали склон от обрушения. Но теперь земля может "поехать" вместе с их домами. Склон все еще не укреплен.

Бия возле Бийска 6 апреля. Паводок-2017 на Алтае.
Бия возле Бийска 6 апреля. Паводок-2017 на Алтае.
скрин с камеры на сайте katun24.ru

После весенних паводков местные жители подсыпают землю, ее завозят машинами, чтобы дома не съехали.

Оказалось, что берег расчищают для будущей лодочной станции. Об этом говорит ЕГРН.

При этом в управлении архитектуры заявили, что разрешения на земельные работы арендатор земли еще не получил.

Жители требуют укрепить берег.

Ранее Телецкое озеро очистили от большого количества рыболовных сетей.

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