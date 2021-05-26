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Жизнь
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Берег реки Пивоварки стал чище

Вопросам экологии в нашем городе уделяется особое внимание.

Экологический субботник.
Экологический субботник.
Фото предоставлено организатором

В прошедшие выходные на экологический субботник вышли активные горожане — жители ТОС Локомотивного микрорайона, студенты лицея Железнодорожного транспорта, члены молодежного общественного движения «Молодая гвардия ЕР», представители дружины «Барнаульская», а также все, кому небезразлична красота и чистота каждого уголка нашего города.

В этот раз активисты навели порядок на берегу реки Пивоварки.

Экологический субботник.
Экологический субботник.
Фото предоставлено организатором
Экологический субботник.
Экологический субботник.
Фото предоставлено организатором
Экологический субботник.
Экологический субботник.
Фото предоставлено организатором
Экологический субботник.
Экологический субботник.
Фото предоставлено организатором

Александр Локтев,
основатель фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы:

— Проблема эта многолетняя, территория здесь на протяжение долгого времени загрязнялась мусором и сухими ветками, поэтому мы на постоянной основе занимаемся вопросами очистки реки Пивоварка, организуем субботники. Через мост, расположенный в этой зоне, проходит дорога к железнодорожному вокзалу, одной из крупных улиц — проспекту Коммунаров, а также школе № 78. Жители проходят и постоянно видят грязь, мусор, а сейчас, думаю, они приятно удивятся. В силу большого объема загрязнения данной территории, мы разбили очистку на этапы, и первый из них завершился успешно!

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