Берег реки Пивоварки стал чище

В прошедшие выходные на экологический субботник вышли активные горожане — жители ТОС Локомотивного микрорайона, студенты лицея Железнодорожного транспорта, члены молодежного общественного движения «Молодая гвардия ЕР», представители дружины «Барнаульская», а также все, кому небезразлична красота и чистота каждого уголка нашего города.
В этот раз активисты навели порядок на берегу реки Пивоварки.
Александр Локтев,
основатель фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы:
— Проблема эта многолетняя, территория здесь на протяжение долгого времени загрязнялась мусором и сухими ветками, поэтому мы на постоянной основе занимаемся вопросами очистки реки Пивоварка, организуем субботники. Через мост, расположенный в этой зоне, проходит дорога к железнодорожному вокзалу, одной из крупных улиц — проспекту Коммунаров, а также школе № 78. Жители проходят и постоянно видят грязь, мусор, а сейчас, думаю, они приятно удивятся. В силу большого объема загрязнения данной территории, мы разбили очистку на этапы, и первый из них завершился успешно!