Берег реки Пивоварки стал чище

В прошедшие выходные на экологический субботник вышли активные горожане — жители ТОС Локомотивного микрорайона, студенты лицея Железнодорожного транспорта, члены молодежного общественного движения «Молодая гвардия ЕР», представители дружины «Барнаульская», а также все, кому небезразлична красота и чистота каждого уголка нашего города.

В этот раз активисты навели порядок на берегу реки Пивоварки.

Экологический субботник. Фото предоставлено организатором Экологический субботник. Фото предоставлено организатором Экологический субботник. Фото предоставлено организатором Экологический субботник. Фото предоставлено организатором

Александр Локтев,

основатель фонда социальных проектов , депутат Барнаульской городской думы: