Берега Сахалина завалило тихоокеанской сельдью

Берега острова Сахалин усыпало тихоокеанской сельдью, рыба сейчас отправляется на нерест.

Косяки сахалино-хоккайдского стада подошли вплотную к юго-западному побережью острова. Часть рыбы выбросило на берег.

Как отметил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын, такое явление часто происходит при плотных подходах.

«Пока признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции сохраняются. Посмотрим что будет дальше. Нерестовый ход только начался. Держим кулачки!», — написал он в Instagram.

Тихоокеанская сельдь распространена вдоль азиатского побережья от Корейского полуострова до устья реки Лены в Восточной Сибири и вдоль американских берегов, пишет РИА «Новости».