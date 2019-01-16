Барнаульский врач рассказала, как готовиться к купанию в ледяной воде на Крещение и чем вредно окунаться

Чтобы нырять в прорубь, нужно быть морально и физически готовым к этому. Резкое переохлаждение может плачевно закончится для человека, у которого нет привычки принимать контрастный душ и вообще как-то воздействовать холодом на организм.
Готовиться к погружению в прорубь нужно задолго до праздничной даты. Хорошим подспорьем будут частичные обмывания холодной водой — например, только рук и ног. Однако подготовить организм за неделю не выйдет, необходим длительный курс процедур.
На место купания нужно взять очень теплую одежду, чтобы после окунания хорошо одеться и не простудиться. Подходить к купели лучше в теплой, но легко снимающейся одежде, например, в халате и валенках.
Перед купелью лучше постелить что-нибудь теплое, чтобы не наступать на снег голыми ногами, не переохладить их заранее и не поскользнуться.
Погружение в ледяную воду категорически запрещено людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Контакт с холодной водой вызывает резкий спазм сосудов, что может послужить причиной скачка давления, инфаркта или инсульта.
Также купаться в проруби нельзя людям, страдающим заболеваниями нервной и эндокринной систем (в том числе сахарным диабетом), эпилепсией. Нельзя заходить в прорубь людям с заболеваниями лор-органов — бронхиальной астмой или бронхитом.
И категорически нельзя этого делать в период острых инфекций. Выделения из носа, температура, перенесенные недавно ОРВИ, ОРЗ должны остановить человека.
Формирование здоровья ребенка — долгий процесс, и неподготовленному малышу такая процедура может навредить.
Детский организм отличается от взрослого, у ребенка плохо развита терморегуляция, у него небольшая масса тела. В лучшем случае ребенок может заболеть бронхитом или получить переохлаждение.
При погружении в холодную воду организм, чтобы не замерзнуть в такой ситуации, реагирует спазмом периферических сосудов. Это охлаждает конечности и кожу, но при этом это не дает организму в целом замерзнуть. То есть организм не отдает большое количество энергии вовне.
Многие люди считают, что перед купанием нужно употребить алкоголь, чтобы не замерзнуть. Это одна из грубейших ошибок. Согревание от алкоголя ложное. Организм будет обманут появившимся чувством тепла и не задействует собственные механизмы согревания изнутри. Фактически организм начинает «разбрасывать» тепло наружу и оказывается незащищенным.
После купания категорически не рекомендуется ступать голыми ногами на снег. Нужно максимально быстро снять мокрую одежду, надеть сухую и перейти в теплое помещение.
Лучше если купание будет коротким: окунулся, вылез, пошел. Голову мочить не стоит. Если никаких задержек не было, то в принципе не надо будет ничего отогревать, в теплом помещении руки-ноги быстро восстановятся.
Самые уязвимые места в плане обморожения — конечности и нос. Если что-то подморозилось, не надо растирать и поливать горячей водой. Замерзшие части тела рекомендуется прикрыть одеялом, надеть теплые носки. Обтягивающие вещи надевать не стоит.
Согревание должно происходить изнутри. Сосуды должны раскрыться, улучшить кровоток тканей и кожи. Если же пытаться снаружи растирать, то получится, что кожа нагреется, а сосуды не поставят достаточно крови.
Купание в проруби — это древнейшая традиция не только славянских народов. Индусские мудрецы в своих священных книгах (которые написаны за 1800 лет до нашей эры) говорили о том, что омовение холодной водой дает много преимуществ: свежесть, ясность ума, бодрость, здоровье и другие.
Зимнее плавание и купание в проруби — это вариант высшей формы закаливания холодом. При погружении в холодную воду происходит напряжение всех физиологических механизмов терморегуляции. В какой-то степени это может способствовать активации иммунной системы.
Если после купания вы почувствовали недомогание, то нужно оценить его степень. Если есть хоть какие-то подозрения на проблемы со здоровьем, нужно обратиться к врачу.
Недомогание, безусловно, возможно. Оно может быть связано с обострением тех заболеваний, которые уже были у человека, или с обморожениями, которые возникли при несоблюдении правил окунания.
Если нет выраженных симптомов, можно принять что-нибудь обезболивающее, легкое, типа ацетилсалициловой кислоты. Но если есть какие-то сомнения, лучше идти к врачу.
Важно помнить, что если у человека был недолеченный очаг инфекции, такие острые воздействия, как купания в ледяной воде, могут привести к развитию тяжелой пневмонии.
Цифры и факты
- В Алтайском крае в этом году оборудовали 67 купелей, их проверили на безопасность сотрудники Центра госинспекции по маломерным судам МЧС. В местах купания будут дежурить больше 600 полицейских, медиков и сотрудников МЧС.
- В Барнауле крещенскую площадку устроили на Оби у речного вокзала. На лед одновременно будут пускать до 50 человек. Праздник начнется в 11.00, православные прошествуют от Знаменского монастыря к речному вокзалу.
- Температура воды в Оби в районе Барнаула составит около +0,1 градуса. Температура воздуха −9…−11 градусов. Температура реки Иордан, где крестили Иисуса Христа (в местечке Вади эль-Харар, в четырех километрах от впадения реки в Мертвое море) в январе составляет примерно +20 градусов, средняя температура воздуха +19…+20 градусов.